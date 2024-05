Comunicato Stampa: Informativa Giunta su aggiornamento Piano Tutela e Risanamento Atmosfera

(Arv) Venezia 30 mag. 2024 - La Seconda commissione consiliare permanente, con i voti della maggioranza, ha espresso parere favorevole alla Giunta sulla PAGR n. 379/ 2024 “Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Villamarzana (RO)”, ai sensi dell'articolo 48 della Legge regionale n. 39/2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

La normativa regionale disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER).

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j), della succitata L.R. 39/2017, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel caso in esame, il Comune di Villamarzana (RO) aveva approvato una proposta di Piano di vendita per porre in vendita, su un totale di 17 alloggi, n. 8 alloggi, tutti sfitti. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per la riqualificazione, il recupero e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP non inclusi nel programma di vendita.

Di seguito, è stata resa, dalla Giunta regionale, l’Informativa in ordine all’“Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera”.

La commissione, infine, a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, ha votato la presa d’atto della Rend 225 “Trasmissione rapporto statistico annuale sull'attività di Cava - Anno 2022”.

Il rapporto statistico viene redatto annualmente mediante acquisizione di dati dai titolati di autorizzazioni di Cava, dopo invio di appositi questionari nei quali sono evidenziate le informazioni da fornire. Le tipologie di dati raccolti rientrano fra quelli originariamente individuati dall’ISTAT per monitorare l’attività industriale, implementati con le informazioni necessarie per il monitoraggio prestazionale del PRAC.