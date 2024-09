Comunicato Stampa: Imma Lopez Saviano, giovane talento di In Cibum, trionfa al Santarosa Pastry Cup con la sua "Ruota"

Imma Lopez Saviano non è solo una giovane promessa, ma un esempio di determinazione e creatività. È lei a vincere il primo premio della XI edizione del Santarosa Pastry Cup con la sua “La Ruota”, l'originale rivisitazione della sfogliatella Santarosa. Ventiquattro anni, giovane talento diIn Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomicadiretta da Mariagiovanna Sansone, Imma ha conquistato la giuria tecnica per la sua capacità di unire tradizione e modernità in un dolce che ha letteralmente rubato la scena. Con “La Ruota”, Imma ha vinto la competizione e ha dimostrato che il futuro della pasticceria italiana passa per le mani di giovani talenti che sanno osare, sperimentare e, al tempo stesso, rispettare la storia. Un trionfo che segna un passo avanti per la giovane pasticcera, insignita anche del Premio Speciale SPC Giovani - Rosemary Manilia 2024, riservato alle migliori promesse del settore.