Comunicato Stampa: “Il tesoro del frate”, la serafica narrazione di un recente passato

Giovanni Rossitrae ispirazione dalla storia della sua famiglia, da persone ed eventi realmente accaduti, per dipingere un insolito quadro sulla guerra che forse ha suscitato il maggior numero di racconti e testimonianze scritte ad oggi: la Seconda Guerra Mondiale. Insolito perché non viene descritto dagli occhi dei soldati al fronte né dei cari che li aspettano a casa, vivendo un’austera realtà di privazioni, flebili speranze e impossibili rinunce: i protagonisti di questo romanzo storico sonoi fratidel monasterodi San Liberato, nelle Marche, in particolare Padre Sigismondo Damiani che, nel primo capitolo della sua opera l’autore ci presenta come lo zio di sua nonna: è il 24 maggio 2018 e Giovanni Rossi racconta dal suo punto di vista il ritrovamento di vecchie foto di famiglia, tra cui una che raffigura Padre Sigismondo intento a camminare tra i corpi di soldati caduti in battaglia, durante la Prima Guerra Mondiale, per dare l’estrema unzione a chi non avesse ancora esalato l’ultimo respiro.