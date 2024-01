Comunicato Stampa: Il presidente Ciambetti ha incontrato una delegazione di giornalisti

(Arv) Venezia 9 gen. 2024 - Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , ha ricevuto quest’oggi a palazzo Ferro Fini sede dell’assemblea legislativa veneta a Venezia una ampia delegazione di giornalisti e collaboratori delle testate Athesis guidata da Monica Andolfatto e Massimo Zennaro, rispettivamente segretaria regionale e vicesegretario regionale del sindacato dei Giornalisti veneti, affiancati da Matteo Guarda, vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti veneti, che hanno presentato quello che il presidente Ciambetti ha definito “scenario complesso, talvolta contraddittorio, del mondo dei mass media veneti che stanno conoscendo per altro un vasto processo di riorganizzazione. In questo contesto, se vogliamo difendere una informazione di qualità, presupposto necessario di una società democratica, dobbiamo difendere il lavoro del giornalista: la qualità si paga. Dopo aver ascoltato le considerazioni dei vertici sindacali e le criticità denunciate dai collaboratori delle testate locali, in questo incontro odierno particolarmente franco quanto utile, credo che il Consiglio regionale del Veneto debba aprire un dialogo organico con le rappresentanze dei giornalisti, sia il Sindacato come l’Ordine, per affrontare una stagione particolarmente delicata per l’informazione veneta”. A tal fine il presidente si farà promotore “di una serie di audizioni tra le organizzazioni sindacali dei giornalisti e l’Ordine professionale con le Commissioni consiliari competenti per avviare un confronto che è necessario per tutte le forze politiche e tutti gli attori sociali della nostra regione”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it