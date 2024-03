Comunicato Stampa: IDENTITÀ, MEMORIA E TRADIZIONE. DUE GIORNI DI EVENTI PER LA FESTA DI SAN GIUSEPPE

Corigliano-Rossano si prepara a vivere un fine settimana nel segno della più antica e rigorosa tradizione con i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Tra identità e memoria. Una tradizione che prima di essere legata alla figura dello sposo di Maria trova fondamento nei riti pagani di primavera. Dal quindicesimo secolo in poi si innestò la celebrazione cristiana di San Giuseppe, protettore degli artigiani, dei poveri e dei viandanti cui si lega la consuetudine di preparare un piatto semplice da condividere con i più bisognosi, e che oggi rappresenta un momento di aggregazione per tutti, tra "u' mit e San Giuseppe", un piatto di tagliolini con ceci, baccalà e pepe rosso e “u pagghjerj i San Giuseppe"