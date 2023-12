Comunicato Stampa: iambetti “Stipendi e tredicesime dei dipendenti del Consiglio regionale non sono a rischio"

A seguito di notizie riportate oggi dalla stampa relativamente all’attacco hacker subito dalla società Westpole Spa, azienda che fornisce infrastruttura cloud certificata anche al Consiglio regionale del Veneto, si precisa che non esiste alcun rischio per il pagamento ai dipendenti dell’assemblea legislativa della mensilità di dicembre e relativa ‘tredicesima’, prevista per il 20 dicembre”. Roberto Ciambetti , presidente del Consiglio regionale del Veneto, puntualizza con una sua nota, la situazione “conseguente alla violazione da parte di cyber-criminali della rete della Westpole Spa sfociata nel blocco di tutti i server delle sedi di Milano e Roma dell’azienda e allo stop dei servizi connessi tra i quali non figura la gestione delle buste paga dei nostri dipendenti. Gli stipendi dei dipendenti vengono infatti calcolati attraverso un programma gestito dalla Regione. Probabilmente, chi ha parlato di stipendi messi a rischio, è stato tratto in inganno dall’impossibilità temporanea, come è stato ben specificato dai mass media, da parte dei dipendenti di accedere al sistema per verificare lo stato dei loro cartellini, delle timbrature di entrata ed uscita, che comunque vengono registrate, e delle richiesta elettroniche per ferie e permessi, che vengono per altro autorizzate dai dirigenti degli uffici. Per quanto riguarda lo stipendio di dicembre, e relativa tredicesima mensilità, non da ultimo rammento che, in considerazione della scadenza anticipata dei pagamenti, le liste dei beneficiari con le relative spettanze vengono inviati dalla Regione alla banca esecutrice nei primi giorni di dicembre, cosa che è avvenuta anche quest’anno, per permettere una lavorazione tempestiva degli accrediti. Quindi nessun rischio per le tredicesime e gli stipendi di dicembre” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

