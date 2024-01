Comunicato Stampa: I lavori Terza Commissione

(Arv) Venezia 24 gen. 2024 - La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha sentito in audizione alcuni portatori d’interesse che hanno offerto alcuni spunti di riflessione anche in ambito giuridico in merito al Progetto di legge regionale n. 204 di iniziativa dei Consiglieri Bet, Andreoli, Bozza, Cecchetto, Centenaro, Cestari, Cestaro, Dolfin, Favero, Finco, Puppato, Rigo, Sandonà, Scatto, Sponda, Venturini, Vianello e Zecchinato “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”.

In sintesi, i portatori d’interesse hanno presentato alcuni progetti anche formativi nel rispetto del principio di sussidiarietà e la Regione del Veneto, proprio nel rispetto del medesimo principio, promuove la partecipazione, l’iniziativa e il sostegno dei soggetti privati nella realizzazione di progetti a beneficio comune. Gli attori della presente legge sono dunque le imprese che realizzano investimenti aventi finalità di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e qualità della governance aziendale. E’ confutato che ogni impresa produce un impatto sul territorio in cui opera e, allo stesso tempo, le scelte strategiche dell’impresa sono influenzate dal contesto socio-ambientale di riferimento. Questa interdipendenza mette in luce come investire in modo sostenibile e operare con finalità di beneficio comune possa portare ad un aumento sia della redditività per l’impresa che del benessere per la collettività. Infine, il Presidente della Terza Commissione Marco Andreoli, ha ringraziato a nome di tutti i consiglieri regionali i presenti all’incontro per gli utili contributi. Nella precedente seduta, si era preso in considerazione di procedere all’abbinamento, ovvero, all’esame congiunto da parte della Commissione consiliare competente di due proposte di legge di contenuto affine. Si tratta, del Progetto di legge regionale n. 229 di iniziativa dei Consiglieri Soranzo, Formaggio, Pavanetto, Polato e Razzolini “Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 ‘Disciplina della raccolta coltivazione commercializzazione dei tartufi’” e del Progetto di legge regionale n. 233 di iniziativa dei Consiglieri Rigo, Cecchetto, Cestaro, Ciambetti, Favero, Pan, Vianello e Zecchinato “Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 ‘Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi””. La Terza Commissione si è espressa all’unanimità dei presenti con voto favorevole in merito all’abbinamento. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

