Comunicato Stampa: I gruppi e le date della Coppa del Mondo di softball. Italia di scena in Friuli Venezia Giulia

La World Baseball Softball Confederation (WBSC) ha svelato i gironi della prima fase della XVII Coppa del Mondo di softball femminile , la prima che si disputerà in due fasi divise tra 2023 (prima fase) e 2024 (fase finale) e la prima a svolgersi in Italia, con i diamanti del Friuli-Venezia Giulia che faranno da cornice ad un girone della prima fase e a tutta la fase finale.

“La XVII Women's Softball World Cup rappresenta il ritorno del principale evento internazionale di softball femminile sul suolo europeo, una dimostrazione dello sviluppo del softball nel continente con tre paesi appassionati di sport - Irlanda, Italia e Spagna - che ospitano questo importante evento di softball per la prima volta nella loro storia”, ha dichiarato il presidente di WBSC Riccardo Fraccari . "Questo evento rivoluzionario sarà una pietra miliare per la nostra organizzazione, con il debutto dei tornei a due fasi, offrendo maggiori opportunità alle squadre di partecipare e ai Paesi di ospitare eventi come questi".

Italia Softball è stata inserita, per quanto concerne la prima fase, nel Gruppo C che si svolgerà a Buttrio e Castions di Strada , in Friuli-Venezia Giulia, tra il 22 e il 26 luglio 2023 . Insieme alle azzurre ci saranno Canada , Nuova Zelanda , Venezuela , Asia 1 ed una wild card , con queste due nazionali di cui si conoscerà l'identità in seguito.

Gli altri gironi sono così composti: • Gruppo A (Dublino, Irlanda, 11-15 luglio): Irlanda, Australia, Gran Bretagna, USA, Africa 2, Asia 3 • Gruppo B (Valencia, Spagna, 18-22 luglio): Spagna, Cuba, Regno dei Paesi Bassi, Porto Rico, Africa 1, Asia 2 La fase finale in programma per il 2024 (date da definire) sarà poi composta da otto squadre: le prime due di ogni girone, più due wild card che verranno assegnate in base a determinati criteri (in ordine): • Criterio 1: una wild card assicurata per la Nazionale padrona di casa • Criterio 2: le migliori terze classificate della prima fase, ordinate in base al risultato raggiunto nella precedente edizione della Coppa del Mondo • Criterio 3: le migliori terze classificate della prima fase, ordinate in base al WBSC ranking alla fine del precedente anno solare "È un grande onore essere parte di questo momento storico con la prima Coppa del Mondo di softball in un formato a due fasi che si svolge in Europa e nel mio Paese. Certo è anche una grande responsabilità, ma è altrettanto certo che saremo ospitati da una terra di grande tradizione e grande attenzione da parte degli Enti Locali – ha dichiarato il Presidente FIBS Andrea Marcon – Per questo rinnovo l’invito agli appassionati di tutti il mondo a venire in Friuli Venezia Giulia e godersi giorni di grande sport e di tipicità culturali, paesaggistiche ed eno-gastonomiche che li attendono a braccia aperte”.

