Comunicato Stampa: Geeks Academy promuove la crescita delle community nel Metaverso italiano

Geeks Academy, network internazionale di formazione digitale, da sempre all’avanguardia nella formazione alle nuove professioni del futuro, ha deciso di promuovere la crescita delle più importanti comunità italiane attive nel metaverso attraverso la sua scuola di Gaming & Metaverse. Geeks Academy, fondata nel 2016, offre corsi post-diploma e certificazioni internazionali sia part-time che full-time, in quattro aree di lavoro: Artificial Intelligence & Big Data , Blockchain & Coding , Cybersecurity & Cloud , Gaming & Metaverse . Lingue di insegnamento: Italiano e Inglese. Corsi erogati in remoto e in aula a Roma , Milano , Dubai .

"Esplora il metaverso con Geeks Academy" Nei prossimi mesi partiranno diverse iniziative per esplorare il metaverso con i nostri studenti e aprire nuove opportunità nell'intrattenimento e nelle esperienze immersive sociali, in partnership con le community più attive della realtà virtuale, VR Chat Italia Official , Omnium League e Meta Comitiva VR . Questi sono tre eventi imperdibili di cui Geeks Academy è promotrice: Sei pronto a scoprire il futuro delle tecnologie immersive e dell’intrattenimento? La Scuola di Gaming & Metaverse di Geeks Academy , all'avanguardia nella formazione sulle nuove tecnologie del Metaverso, con questa collaborazione supporterà la creazione di eventi di intrattenimento sulle piattaforme più utilizzate, tornei professionali dei principali virtual sports e gite culturali attraverso i Metaversi più popolati, diventando così il primo sponsor ufficiale delle community italiane più influenti della realtà virtuale italiana.

Geeks Academy, con il lancio del primo corso in Europa per sviluppatori di metaversi, Blockchain & Metaverse Specialist Mastery , ha scelto di specializzarsi nella realtà virtuale poiché quest’ultima ha già dimostrato di avere un grande potenziale non solo per l'industria dei giochi e dell'intrattenimento ma decisamente più vasto, spaziando dalla formazione alla medicina, dall'arte alla scienza. Un viaggio entusiasmante verso un futuro tecnologico fatto di connessioni e relazioni capaci di arricchire la persona e offrire opportunità di lavoro trasversali alle altre aree di competenza dell’accademia: pensiamo agli esperti di Cybersecurity nel metaverso.

Geeks Academy è determinata a diventare il punto di riferimento per coloro che vogliono approfondire le tecnologie del futuro e avere un impatto positivo sulla società offrendo percorsi di studio part-time accelerati, inclusivi e modulari che permettono di ottenere in un tempo relativamente breve, dai sei ai nove mesi, un profilo professionale spendibile sul mercato del lavoro potendo partire da zero conoscenze.

“Più che di formazione nel senso tradizionale del termine, ci piace parlare di opportunità di autorealizzazione professionale, che lascino spazio alla passione per la tecnologia di trasformarsi in professione - dichiara il fondatore e direttore del network dr. Antonio Venece - I candidati che abbracciano la nostra proposta di valore decidono di far parte di una comunità globale di Geeks, determinati a stare dalla parte giusta della storia e a contribuire con competenza ed entusiasmo al miglioramento del mondo”.

Immagina di poter esplorare infiniti mondi digitali con altrettante possibilità, dove puoi incontrare persone provenienti da tutto il mondo e vivere esperienze completamente diverse in cui tu stesso in prima persona hai un ruolo da protagonista. Questo è il metaverso, la nuova frontiera dell'intrattenimento e Geeks Academy è pronta ad accompagnarti in questo viaggio! Il nostro Partner tecnologico e creativo, “Cometa” La partnership tra GA e la Startup “ Cometa ” rappresenta un'occasione unica per scoprire il metaverso e creare eventi di ogni genere insieme agli utenti reali e più attivi e ai migliori creators italiani. Gli studenti di Geeks Academy e tutti i partecipanti alle iniziative indicate - dichiara Camillo Ciuccoli di Cometa - avranno l'opportunità di esplorare il potenziale delle tecnologie immersive e apprendere nuove competenze per il futuro da combinare con le loro professioni.

