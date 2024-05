Comunicato Stampa: Experian Hub, l’ecosistema cresce con l’ingresso di Google Cloud, AWS e Microsoft

Milano, 28 maggio 2024–Experian, leader globale nel settore di dati e analytics, annuncia un importante ampliamento del suoecosistema Experian Hub, accogliendo tra i suoi partner aziende di caratura mondiale comeAWS,Google Cloud eMicrosoft. Experian Hub è l’incubatrice di innovazione tecnologica che unisce le capacità di vision delle aziende leader di mercato e le ambizioni delle fintech più all’avanguardia per creare sinergie volte a diffondere l’innovazione nel settore finanziario a beneficio dei consumatori, mantenendo la competitività in un mercato in costante mutamento. Questa ulteriore espansione dell’ecosistema Experian mira a promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative basate su IA generativa, tra sfide normative ed evoluzione delle abitudini di acquisto e utilizzo del credito.

L’evoluzione del mercato finanziario verso un ecosistema Data Tech sarà al centro delle discussioni dell’Experian Hub, evento esclusivo in corso oggi a Milano, che promuove un confronto tra attori del credito e dell’innovazione sul futuro del mercato finanziario.