Comunicato Stampa: Experian: Black Friday e Cyber Monday spingono le richieste di prestiti finalizzati e BNPL

Milano, 18 dicembre 2023 – La settimana del Black Friday da poco trascorsa ha dato una spinta notevole alle richieste di credito dei consumatori italiani, con dati superiori sia rispetto alla settimana precedente che allo stesso periodo del 2022. Nel dettaglio, sono stati registrati un +10,2% di richieste di prestiti finalizzati e +42,6% di BNPL rispetto alla settimana precedente. Ma si è rivelata positivo anche il confronto con il 2022, con una crescita del ricorso al BNPL del + 34,8% il giorno del Black Friday e del +51,1% nel Cyber Monday.

Il Cyber Monday è stato anche la giornata singola nella quale si è registrato il più significativo incremento di richieste di prestiti finalizzati, circa +8% rispetto agli altri lunedì, mentre per il BNPL il picco dell’utilizzo è stato venerdì 24 novembre. Negativa, invece, la performance di prestiti personali e mutui nel mese di novembre, calati rispettivamente del -11% e del -6% rispetto a ottobre. Queste le principali evidenze dell’ultimo Rapporto sul Credito Italiano – Trends & Insights di Experian, principale società di global information service al mondo, per il mese di novembre 2023.

“ Le rilevazioni di questo mese sottolineano ancora una volta una decisa ripresa della spesa da parte dei consumatori italiani, con abitudini di acquisto che stanno privilegiando sempre più l’utilizzo di uno strumento innovativo come il BNPL rispetto ai prestiti finalizzati: nonostante l’incremento generale, infatti, nella settimana del Black Friday abbiamo rilevato un calo del -4,4% delle richieste di questi ultimi in rapporto all’anno precedente ”, commenta Armando Capone, General Manager Italy di Experian . “ Il motivo principale dei finanziamenti è stato l’acquisto di device elettronici ed elettrodomestici, con i telefoni cellulari, in particolare, che rappresentano quasi un terzo delle richieste con un importo medio finanziato di €800, a sottolineare la preferenza per smartphone di fascia medio-alta”.

Black Friday e Cyber Monday: cresce la spesa nel Sud Italia, Millennial e GenZ rappresentano il 68% degli utenti di BNPL Andando nel dettaglio dell’analisi sociodemografica per la settimana del Black Friday, non si sono registrate variazioni significative dei trend rispetto al resto dell’anno: il Sud continua ad essere l’area dove si concentra la maggioranza delle richieste di prestiti finalizzati e BNPL. Rispetto alla settimana precedente il Black Friday, le richieste di prestiti finalizzati al Sud sono cresciute del 13,5%, con Campania e Sicilia in testa. Per il BNPL, la crescita complessiva al Sud è pari al +46,5% rispetto alla settimana precedente e +54,3% rispetto al Black Friday del 2022, ma è la Lombardia la prima regione per distribuzione, con il 16,7% del totale delle richieste. Considerando le classi generazionali dei richiedenti, il Rapporto evidenzia un interessante differenza tra gli utenti di prestiti finalizzati e BNPL: ad effettuare il maggior numero di richieste di prestiti finalizzati è stata la fascia di popolazione compresa tra i 40 e i 60 anni, che rappresenta il 43% del totale, mentre per il BNPL l’incremento maggiore delle richieste è stato rilevato per la Generazione Z (under-26) con un +68% rispetto al Black Friday del 2022, seguiti dai Millenial. GenZ e Millennial insieme rappresentano il 68% del totale dei richiedenti di BNPL. Un’altra interessante differenza riguarda il genere dei richiedenti, con i prestiti finalizzati richiesti per il 59% dagli uomini e il BNPL utilizzato per il 59% dalle donne. Obiettivo principale dei finanziamenti è stato l’acquisto di telefoni cellulari, pari a quasi un terzo delle richieste (31%). Nella settimana del Black Friday, l’acquisto di smartphone è cresciuto del +13% rispetto alla settimana precedente, ma nel più generale confronto con l’anno scorso è stato rilevato un calo del -22,6%. Un’altra importante fetta di finanziamenti ha riguardato elettrodomestici e device elettronici come computer e televisori, per i quali le richieste sono cresciute rispettivamente del +30% e del +27% rispetto ad ottobre, proprio in ragione delle offerte del mese. Infine, il mercato automotive è stato uno dei più attivi nella settimana del Black Friday, con un +33% di richieste per le automobili nuove e +20,2% per le auto usate rispetto alla stessa settimana del 2022. Gli importi medi finanziati sono aumentati in tutte le aree geografiche rispetto al 2022, con una media di €5.782. Osservatorio Tassi di Interesse: stime in linea con i mesi precedenti Anche per ottobre, i tassi di interesse sono tendenzialmente in linea con i mesi precedenti. Per mutui e prestiti personali si è registrato un leggero aumento, con i primi che hanno raggiunto il 4,98% e i secondi il 12,64%. Solo i prestiti finalizzati hanno registrato un leggero calo raggiungendo il 7,15%. Trend negativo per mutui e prestiti personali, aumento di richieste solo dagli under-36 A livello nazionale, i mutui continuano a risentire dell’aumento dei tassi di interesse imposto dalla BCE, registrando un calo di quasi il 6% delle richieste e del -8% degli importi rispetto ad ottobre. Nel confronto con novembre del 2022, però, si registra una crescita significativa degli importi, pari al +13,55%, con un picco del +25% al Sud e una media degli importi finanziati di €158.897. I giovani rappresentano l’unica fascia di popolazione per la quale si è registrato un aumento delle richieste di mutuo in confronto a ottobre, con una crescita del +4%, probabilmente sostenuta dalle agevolazioni per la prima casa rivolte ai consumatori fino a 35 anni (under-36). Si rivela negativo anche il trend per i prestiti personali: -10,8% delle richieste rispetto ad ottobre e -3% dell’importo medio sia rispetto a ottobre che a novembre 2022. Anche in questo caso, l’unico aumento rilevato riguarda le richieste degli under-36, quasi il +2% rispetto al mese precedente. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa

