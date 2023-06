Comunicato Stampa: European Orienteering Championship 2023

(Arv) Venezia 14 giu. 2023 - “L’orienteering non è solo una disciplina sportiva ma è anche un’attività che permette di esplorare consapevolmente il territorio, promuovendone la conoscenza, una proposta educativa che incoraggia il rispetto dell’ambiente, stimola lo spirito di indipendenza e di intraprendenza. Il prossimo ottobre il Veneto sarà il palcoscenico per un evento sportivo che vedrà il coinvolgimento di migliaia di appassionati, l’European Orienteering Championship 2023: un’occasione unica per promuovere il territorio e fare dell’orienteering uno strumento di valorizzazione”.

Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti incontrando a Palazzo Ferro Fini, a Venezia, Gabriele Viale, esperto di orienteering e consulente sportivo, fondatore della Gabriele Viale consulting e Mauro Gazzerro, presidente di FISO Veneto. “L’8 ottobre Vicenza accoglierà la finale Sprint knock-out degli Europei 2023: la Pro Loco di Sandrigo, la Confraternita del Bacalà alla Vicentina e la Via Querinissima hanno dato il loro patrocinio all’iniziativa, che sarà valida come Finale di Coppa del Mondo. Una speciale sinergia che non termina qui: per rendere omaggio alla forte connessione tra i Paesi Scandinavi e Vicenza, ad inizio agosto il Comitato organizzatore EOC realizzerà una staffetta dalle Isole Lofoten a Venezia percorrendo parte della Via Querinissima: saranno toccate alcune delle città simbolo della cultura sportiva internazionale, come Lillehammer, Oslo e Goteborg”, ha spiegato Ciambetti. “L’appuntamento è quindi per ottobre: l’invito che rivolgo a tutti, dagli appassionati a chi si accosta per la prima volta all’orienteering, è quello di partecipare sempre con entusiasmo, curiosità e con il buon spirito sportivo che fa della competizione uno stimolo per migliorare e crescere”, conclude il Presidente Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

