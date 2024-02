Comunicato Stampa: Eliana Berger lancia il Bestseller “Lifestyle Over 40”

I quarant’anni sono per molte donne una cifra “spartiacque”. Da un lato, infatti, ci si sente meno giovani e spensierate di un tempo. Dall’altro, si ha l’impressione di trovarsi in una fase della vita caratterizzata da maggiori responsabilità, prerogative, ed esigenze personali. La buona notizia è che essere belle, eleganti, e di classe, è possibile ad ogni età. Tutto sta nel sapere come fare.