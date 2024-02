Comunicato Stampa: “De pauperitate note”, un libro sull’asprezza delle disuguaglianze e l’importanza del cambiamento

Oggi più che mai abbiamo la consapevolezza di vivere in un mondo spietato, in cui ledisuguaglianze socialisi fanno aspre e coprono di disincanto il nostro sguardo. Lacorsa verso il successoe il benessere si trasforma spesso in unalotta spietata, in cui solo i più forti e smaliziati riescono a emergere. La disuguaglianza è diventata la norma, mentre la povertà dilaga in silenzio: una sottoclasse di individui emarginati e dimenticati dalla società si dibatte per sopravvivere in un sistema che li tratta come scarti, mentre una minoranza privilegiata continua a prosperare ai danni degli altri.