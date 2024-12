Comunicato Stampa: Davide Princic lancia il Bestseller “Pavimento Giusto”

È finalmente disponibile Pavimento Giusto, il nuovo libro diDavide Princicche offre una guida pratica e innovativa per tutti i professionisti del settore della pavimentazione. Pensato per rivenditori con showroom, consulenti, architetti, interior designer e tutte le figure che operano nella consulenza e vendita di pavimenti, Pavimento Giusto propone un metodo unico e testato per accompagnare ogni cliente verso una scelta perfetta, consapevole e su misura.