Comunicato Stampa: DAL DIOCESANO, ALLA MOSTRA DI LEONARDO FINO ALL'AMARELLI, L'OTTO MARZO MUSEI GRATIS PER TUTTE LE D

L'8 marzo si celebra la Festa della Donna. Quella di "festa", tuttavia, non è propriamente la denominazione corretta: l'8 marzo, infatti, è riconosciuto ufficialmente come Giornata internazionale della donna, una definizione che vuole sottolinearne gli aspetti sociali a scapito di quelli meramente mondani. La giornata è stata istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche le discriminazioni di cui sono state e sono ancora oggetto nel mondo. L’amministrazione comunale per quest’anno, in virtù dell’accordo all’accordo di rete per la promozione dei musei, ha deciso di fare dell'evento un momento di approfondimento culturale, conoscenza della città e del nostro patrimonio artistico e culturale, offrendo a tutte le donne, l'ingresso gratuito con visite guidate nei musei cittadini.