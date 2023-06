Comunicato Stampa: CRV - Villeggendo 2023: l’8a edizione del festival letterario nelle ville venete

(Arv) Venezia 14 giu. 2023 – Il ricco calendario di Villeggendo, il festival letterario itinerante nelle ville e nei borghi del Veneto in corso fino al 20 luglio, è stato presentato nella sede del Consiglio regionale del Veneto dal consigliere Marco Zecchinato (Lega-Lv), già sindaco di Orgiano, e dagli amministratori dei 19 comuni del Vicentino, del Veronese e del Padovano che hanno aperto le porte di ville e palazzi e attrezzato le piazze per ospitare quasi 90 autori e protagonisti della cultura contemporanea.

“Villeggendo è un’occasione unica perché la letteratura non sia solo un’opportunità per viaggiare nelle parole e nella fantasia, ma motivo di scoperta di luoghi reali del nostro territorio, palcoscenici e scenari prestigiosi per arte e cultura – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti - Il binomio tra bellezza e parola, che rappresenta il ‘filo rosso’ di questa manifestazione, rende unico questo appuntamento: arte e letteratura si fondono dando vita ad una identità nuova. Le parole si fanno immagine, ville ed edifici storici diventano spazio privilegiato per creare e diffondere cultura. Le nostre ville sono un patrimonio unico nel mondo, e il programma del festival Villeggendo, che abbina arte, cultura ed enogastronomia, dimostra di essere di altissima qualità e un volano di valorizzazione dei nostri beni culturali”.

19 comuni, quasi 40 eventi, sono i numeri di una rassegna importante, nata nel 2015 – ha ricordato Zecchinato - che fa “riscoprire e vivere il nostro patrimonio artistico portando nelle ville e nei borghi del territorio veneto intellettuali, scrittori, personaggi della cultura. Una ventina di enti locali e tre province che lavorano insieme grazie ad amministrazioni attive e vivaci, che investono nella cultura, hanno dato vita ad una esperienza di rete, che sta avendo un seguito crescente nel pubblico e nel territorio”. Aperto il 23 maggio scorso, il calendario dell’ottava edizione Villeggendo ha in serbo ancora una trentina di eventi, con 37 ospiti di fama, tra giornalisti, romanzieri, saggisti, narratori e personaggi dello spettacolo, da Lirio Abbate a Vittorino e Stefania Andreoli, da Franco Arminio a Giorgio Gori, da Mario Giordano e Giordano Bruno Guerri, da Chiara Francini e Tiziana Ferrario, da Andrea Molesini a Paolo Coltro, da Veronica Pivetti a Luca Telese, da Matteo Strukul ad Antonella Viola. E poi Jacopo Veneziani, Marcello Veneziani, Stefano Zamagni, Stefano Zecchi, Sammy Basso, Antonio Capranica, Massimo Carlotto, Aldo Cazzullo, Gherardo Colombo, Federico Faggin, Carlo Cottarelli, Ilvo Diamanti, Diego Dalla Palma, Giuseppe Cruciani, Chiara Francini, Tommaso Labate, solo per citare alcuni nomi. In totale il festival porta nelle ville e nelle piazze venete una novantina di autori, tutti volti noti e amati dal grande pubblico, in vetta alle classifiche editoriali italiane o protagonisti. Gianluigi Coltri , coordinatore del festival insieme ad Antonio Prando, ha anticipato le prossime novità del percorso itinerante che abbina, con una chimica complessa, case editrici e proprietari di ville, amministrazioni e autori di diverse tendenze e visioni del mondo: l’app per seguire in tempo reale gli aggiornamenti e le novità del calendario e la realizzazione di ulteriori eventi extra-festival, durante i diversi mesi dell’anno.

Alla presentazione del festival sono intervenuti il sindaco di Castegnero Marco Montan, di Borgo Veneto Michele Sigolotto, di Cologna Veneta Manuel Scalzotto e i primi cittadini di Zanè, Cartigliano, Barbarano Mossano, Albettone, Sossano, Orgiano, Agugliaro, Poiana Maggiore, Lonigo, Teolo, Lozzo Atestino, nonché il consigliere regionale Enoch Soranzo (FdI), in rappresentanza della Provincia di Padova. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

