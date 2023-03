Comunicato Stampa: CRV - Vicepresidente De Berti aggiorna sul Piano regionale della Mobilità Ciclistica

Seconda commissione – Vicepresidente De Berti aggiorna sul Piano regionale della Mobilità Ciclistica e risponde ad alcune IRC (Arv) Venezia 2 mar. 2023 - Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), il Vicepresidente e Assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, ha presentato, assieme ai rappresentanti delle competenti strutture regionali, l’Informativa della Giunta che aggiorna sull’iter di approvazione del ‘Piano regionale della Mobilità Ciclistica della Regione del Veneto’.

Nel suo intervento, il Vicepresidente De Berti ha evidenziato che si tratta di “un Piano condiviso con i territori e con le regioni circostanti”. E’ un Piano di settore, adottato dalla Giunta regionale, inserito all’interno del Piano Regionale dei Trasporti, di validità triennale, redatto in collaborazione con ‘Veneto Strade’. La normativa di riferimento è la Legge n. 2/2018 ‘Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica’. Il Piano si compone di tre documenti complementari: la Relazione generale, che definisce una nuova visione della mobilità ciclistica, declinata in obiettivi da raggiungere attraverso strategie e azioni da compiere; il Quadro dei riferimenti, che contiene una disamina della principale normativa di riferimento in materia di mobilità e dei principali strumenti di pianificazione e programmazione vigenti; il Quadro conoscitivo, che restituisce il lavoro di lettura e conoscenza del territorio, con l’ausilio di una serie di rappresentazioni cartografiche. È un Piano che ragiona su infrastrutture ciclabili inserite all’interno di un determinato contesto territoriale. L’obiettivo principale è infrastrutturare una rete ciclabile regionale, integrata con altri sistemi di mobilità. È prevista la pubblicazione sul BUR del Piano domani, venerdì 3 marzo. Il Documento verrà inoltre pubblicato sul sito WEB istituzionale. Seguirà la fase di consultazione e partecipazione ai fini VAS, che durerà 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR; quindi la fase delle controdeduzioni sulle osservazioni pervenute, l’emissione del parere motivato della commissione regionale VAS entro 45 giorni dalla fine della fase di consultazione e partecipazione. Dopodiché, la commissione esprimerà il parere di competenza, in vista della definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale. L’Assessore De Berti ha infine risposto a tre IRC afferenti materie di sua competenza: IRC n. 23 “Linea Chioggia- Rovigo: i disagi infiniti dei pendolari. La Giunta intende intervenire in maniera definitiva?", presentata dal vicepresidente Montanariello; IRC n. 29 “La Giunta regionale quali azioni intende intraprendere per garantire la sicurezza degli automobilisti in coda al passaggio a livello di Vicolo dei Fiori a Sant’Anna di Chioggia?”, sempre presentata da Montanariello; IRC n. 30 “Treno del mare: a quasi dieci anni dalla soppressione, la Giunta intende ripristinare questo servizio importante per i cittadini e per l’economia del territorio?”, presentata da Montanariello e Zottis. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it