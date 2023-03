Comunicato Stampa: CRV - Via libera unanime alle sedute in streaming in caso di maternità e paternità

CRV - Consiglio veneto, via libera alle sedute in streaming in caso di maternità e paternità (Arv) Venezia 28 mar. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato il proprio via libera unanime alla Proposta di regolamento interno n. 3, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, primo firmatario il Presidente Roberto Ciambetti, volta alla modifica dell’art. 131 del Regolamento interno finalizzata a sostenere la conciliazione dell’attività istituzionale dei Consiglieri con le esigenze familiari dei medesimi e ad assicurare la continuità dell’espletamento del mandato elettivo. In particolare, come ha ricordato il relatore del provvedimento, la Consigliera Silvia Cestaro (Lega-LV), la modifica consente l’introduzione di una nuova disposizione in forza della quale, in caso di gravidanza, maternità e paternità che impediscano lo svolgimento della funzione consiliare, e tenuto conto delle circostanze particolari che lo giustificano, l’Ufficio di Presidenza autorizza la partecipazione e l’esercizio del voto a distanza con il sistema telematico nelle sedute del Consiglio, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento, con modalità idonee a garantire la personalità, la libertà e la sicurezza del voto. È stato approvato, inoltre, un ordine del giorno proposto dalla Consigliera de Il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel volto a poter attrezzare uno spazio baby friendly qualora una Consigliera o un Consigliere dovrà portare i figli al lavoro.

