Comunicato Stampa: CRV - Via libera al Piano Vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Solesino

Seconda commissione – Via libera al Piano Vendita alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Solesino (Arv) Venezia 15 dic. 2022 - La Seconda commissione consiliare permanente ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Solesino, in provincia di Padova.

La normativa di riferimento è la Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’; l’articolo 48 della norma, in particolare, disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER); inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti. Nel caso di specie, il Comune di Solesino ha approvato una proposta di Piano di vendita per alienare 7 alloggi, di cui 4 sfitti. L’Ente Locale ha stimato l’introito derivante dalla vendita degli alloggi in euro 175.000,00: i proventi saranno totalmente destinati ad un piano di riqualificazione mirato al recupero e alla riconversione energetica del rimanente patrimonio alloggiativo di proprietà comunale. Gli immobili da alienare sono alloggi esclusivamente vetusti, per i quali risultano necessari interventi di manutenzione straordinaria o recupero, ovvero la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni; alcuni si trovano in situazioni di decadimento ed abbandono. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

