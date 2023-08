Comunicato Stampa: CRV - Venezia 80: anche il Consiglio regionale del Veneto nello Spazio Cinema al Lido

Venezia 80: anche il Consiglio regionale del Veneto nello Spazio Cinema al Lido di Venezia con il documentario ‘Una storia nella Storia’ e i video vincitori del concorso ‘I giovani, nuovi testimoni della memoria” (Arv) Venezia 30 ago. 2023 – Nei giorni dell’80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia anche il Consiglio regionale del Veneto partecipa alla kermesse con due proiezioni, in programma nello Spazio Cinema della Regione Veneto gestito dalla Fondazione Veneto Film Commission all’hotel Excelsior, al Lido. Mercoledì 6 settembre, alle ore 15.30 , il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti insieme al segretario generale Roberto Valente e al direttore della sede Rai di Venezia Giovanni De Luca presentano il documentario “Una storia nella Storia”, prodotto dal Consiglio in collaborazione con la sede regionale della Rai per il Veneto a conclusione delle manifestazioni per i primi 50 anni dell’istituzione regionale. Il documentario, già visibile nel sito web del Consiglio, ripercorre le dieci legislature dell’assemblea regionale del Veneto, le trasformazioni istituzionali, politiche e amministrative dell’ente Regione e mezzo secolo di eventi della società veneta e nazionale, grazie a immagini inedite, ai servizi giornalistici delle teche Rai e ad interviste a testimoni. A seguire, alle ore 16.30, sempre mercoledì 6 , la sala dell’Excelsior ospiterà la proiezione dei due video vincitori della seconda edizione del concorso scolastico promosso dal Consiglio veneto sul tema “I giovani, nuovi testimoni della Memoria” per favorire la conoscenza e la consapevolezza della Shoà. Autori del primo video classificato sono gli allievi dell’istituto Luciano Dal Cero di San Bonifacio (Verona) che con il documentario “Storie di solidarietà ed eroismo in Val d’Alpone (1943-45)” hanno recuperato alla memoria collettiva la pagina disumana del campo di concentramento e di lavoro per prigionieri alleati realizzato dal regime nazifascista nella cava di basalto di Montecchia di Crosara e la rete di solidarietà e protezioni che l’intera comunità della vallata d’Alpone riuscì a dispiegare per salvare i prigionieri. L’altro video che verrà presentato al Lido di Venezia è stato realizzato dalla quinta A del liceo Trissino di Valdagno (Vicenza) sulla storia di Torquato Fraccon, bancario antifascista, iscritto al Partito popolare, impegnato nella Resistenza vicentina, morto a Mauthausen dove fu deportato insieme al figlio Franco per la sua attività partigiana e per aver salvato la vita a numerosi ebrei. Il suo nome è inciso tra quelli dei ‘Giusti delle Nazioni’ nel memoriale dello Yad Vashem di Gerusalemme. “La presenza del Consiglio regionale nell’ambito della mostra del Cinema in corso a Venezia con un proprio prodotto di indubbia originalità e di spessore storico e con le migliori produzioni selezionate dal concorso indetto dall’assemblea veneta in occasione della Giornata della Memoria – commenta il presidente Ciambetti – è prova della capacità progettuale e della valenza culturale dell’istituzione: l’assemblea legislativa del Veneto, organo di indirizzo e di programmazione delle politiche regionali ma anche di promozione di cultura e di dialogo tra generazioni e tra territori, ha sempre guardato con particolare attenzione e responsabilità, sin dalla sua prima costituzione e dalla prima stesura della carta statutaria, ai giovani e al mondo della scuola per renderli consapevoli della propria storia e protagonisti del Veneto di oggi e di domani. Sono proprio loro, infatti, i primi destinatari del documentario su mezzo secolo di storia della Regione e dei video realizzati dalle due scuole venete, davvero ben riusciti, che rendono attuali dolorose vicende di ottant’anni fa, attraverso le quali passano la storia della nostra democrazia e i valori della nostra identità e della convivenza civile”. Alla duplice proiezione, presenti gli autori, sono invitati, oltre ai consiglieri regionali, i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale e i dirigenti degli istituti scolastici del Veneto.

