Comunicato Stampa: CRV - Tutela, sviluppo e promozione dell’artigianato veneto nel 2021/22

(Arv) Venezia 17 mag. 2023 - La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità la Rendicontazione n. 148 relativa all’attuazione nel biennio 2021-2022 delle misure di cui alla L. Reg. n. 34/2018 ‘Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto’. In estrema sintesi, il documento individua, tra gli ambiti di intervento a favore dell’artigianato veneto - in un periodo caratterizzato dalla crisi epidemiologica, dall’incremento dei prezzi delle materie prime e dal conflitto russo-ucraino - la semplificazione amministrativa (con particolare riferimento alla revisione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing e all’attribuzione del titolo di maestro artigiano), e gli strumenti agevolativi a favore delle imprese (ovvero una combinazione di contributi a fondo perduto, garanzie e finanziamenti agevolati anche in forma mista che hanno finanziato migliaia di realtà artigiane, tese a rafforzare il tessuto socio-economico e a promuovere lo sviluppo del territorio nel suo complesso).

Di seguito, sono stati incardinati sul tavolo della Commissione i Progetti di legge n. 193, primo firmatario il Consigliere Giuseppe Pan (Lega-LV), relativo a “'Via della seta veneta': disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei gelsi e per la promozione ed il sostegno della gelsibachicoltura e la valorizzazione di un itinerario turistico culturale regionale”, e n. 199, primo firmatario il Consigliere Alberto Bozza (Forza Italia) di modifica alla L. reg. n. 40/03 'Nuove norme per gli interventi in agricoltura' e di adozione di misure di valorizzazione dei distretti del cibo. L’esame dettagliato delle due proposte legislative proseguirà nel corso delle prossime sedute della Commissione. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

