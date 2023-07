Comunicato Stampa: CRV - Terza Commissione: via libera al programma di sviluppo rurale 2014-2022

(Arv) Venezia 26 lug. 2023 - La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dalla Vice presidente Cristina Guarda (EV) nel corso della seduta odierna, si è espressa all’unanimità, con riferimento al Parere alla Giunta regionale n. 295 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. Proposta di modifica ai sensi dell'art. 11, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'art. 4, comma 2 del Regolamento (UE) n. 808/2014 per adeguamenti relativi alle misure M04, M13 e M22. Di fatto, in attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 15 del 10 gennaio 2023. La presente proposta di modifica del PSR 2014-2022 fa riferimento a una modifica finanziaria per il completo utilizzo delle risorse del FEASR.

Il PSR 2014-2022, ha previsto significative risorse per la finalità della riduzione delle emissioni di ammoniaca atmosferica da parte degli allevamenti. A seguire, la Terza Commissione si è espressa a maggioranza dei voti con due astenuti relativamente alla PDA n. 66 – Piano Faunistico-Venatorio 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18 luglio 2023. (Proposta del Consiglio regionale del Veneto, art. 8, comma 2, Legge regionale n. 50/1993. Presente all’incontro l’assessore regionale Cristiano Corazzari. Successivamente, la Terza Commissione ha provveduto ad esaminare con specifiche osservazioni ed ulteriori approfondimenti l’articolato del Progetto di legge regionale n. 189 primo firmatario il consigliere Gianpiero Possamai (Lega-LV) e altri “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 ‘Disciplina della viabilità silvo-pastorale’”. Infine, anche il Progetto di legge regionale n. 176 primo firmatario il consigliere Roberto Bet (Lega-LV) e altri “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”, è stato oggetto di osservazioni con integrazioni e modifiche dell’articolato. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

