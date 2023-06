Comunicato Stampa: CRV- Terza commissione - Continuato l’esame del Pdl di adeguamento ordinamentale 2023

(Arv) Venezia 14 giu. 2023 - La Terza commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), Vicepresidente Cristina Guarda (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, ha proseguito l’esame del Progetto di legge n. 188, di iniziativa della Giunta regionale, contenente disposizioni di adeguamento ordinamentale in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, e foreste, già illustrato nel corso della seduta del 7 giugno scorso, alla quale aveva partecipato l’Assessore regionale Cristiano Corazzari. Il via libera definitivo per l’Aula avverrà nel corso delle prossime sedute, una volta acquisito il parere della Commissione bilancio.

Di seguito, è stato incardinato in Commissione il Progetto di legge n. 189, a prima firma del Consigliere Gianpiero Possamai (Lega-LV), di modifica della L. reg. n. 14/1992 che definisce, classifica e disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorali regionali. In estrema sintesi, il Pdl intende: disciplinare l’accesso sulle strade silvo-pastorali in caso di interventi emergenziali oppure di interesse pubblico, anche da parte di privati a supporto dell’attività degli enti pubblici gestori della fauna selvatica, come ad esempio l’attività di assistenza alla fauna in difficoltà nei periodi invernali; consentire il rilascio di permessi di transito ai soggetti autorizzati che operano in attuazione dei Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e della specie Cinghiale; chiarire che i gestori di attività turistiche, ricettive o di ristorazione accessibili solo a mezzo di tale viabilità, possono essere autorizzati all’utilizzo per il trasporto di persone o cose in funzione dell’attività svolta, organizzata dal gestore dell’attività e non eseguita in forma autonoma dai fruitori. L’esame dettagliato della proposta legislativa proseguirà nel corso delle prossime sedute della Commissione. Rinviata, infine, la presentazione della proposta di legge n. 171, di iniziativa della Capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini e del collega Alberto Bozza, che propone di modificare parzialmente la L. reg. n. 10/2001 rubricata 'Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche' con particolare riguardo all’art. 9 che disciplina le attività dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

