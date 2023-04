Comunicato Stampa: CRV - Seduta congiunta Consiglio Regionale - Cal, Ciambetti: “Una lezione di sussidiarietà”

Seduta congiunta Consiglio Regionale – Cal: Ciambetti, “Una lezione di sussidiarietà e un’opportunità per legislatori, amministratori locali e cittadini” (Arv) Venezia 12 apr. 2023 - “Oggi, nell’aula di Palazzo Ferro-Fini, si è tenuta una lezione di sussidiarietà e coinvolgimento concreto degli enti locali nel processo legislativo. La seduta di Consiglio Regionale e Consiglio delle Autonomie Locali, la prima in modalità congiunta, rappresenta infatti un esempio di come un organismo rappresentativo previsto dallo Statuto della Regione non sia rimasto soltanto un istituto dal valore formale ma abbia invece trovato applicazione concreta, con ricadute sull’attività dei legislatori regionali, degli amministratori locali e infine, sui cittadini stessi. Abbiamo dato vita ad uno strumento efficace: il lavoro fin qui svolto dal Cal ha dato prova del suo ampio valore”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti commentando i lavori di Consiglio Regionale e Cal-Consiglio delle Autonomie Locali, riuniti oggi in seduta congiunta a Palazzo Ferro-Fini.

“Il fondamento del Cal costituisce un’importante risorsa per le autonomie locali, volto a valorizzarne il ruolo come base per rapporti collaborativi, di confronto e condivisione tra enti locali e regioni. Rappresenta un vero e proprio organo strategico volto a garantire processi decisionali condivisi nell’ottica di una necessaria coesione tra gli enti presenti sul territorio. Una sinergia di certo utile per trovare soluzioni amministrative, organizzative e gestionali”, ha proseguito Ciambetti. “Con la nuova legislatura, di fatto si è assistito ad un comune ed innato sentire tra i rappresentanti di entrambi gli organi. Da un lato i consiglieri regionali si sono sentiti maggiormente coinvolti nell’audizione dei pareri dei componenti del Cal, dall’altro – parimenti e specularmente – i rappresentanti del Cal hanno dimostrato la volontà e la predisposizione a relazionarsi con l’assemblea legislativa, con l’obiettivo di approfondire e analizzare tematiche trasversali. Gli stessi numeri lo dimostrano con un trend di sedute in crescita dal 2020, anno della prima riunione nel pieno delle sue funzioni: il 2022 si è chiuso con 15 sedute e 27 pareri, il numero più alto raggiunto, tracciando quindi un bilancio più che positivo”, spiega Ciambetti. “Chiudo con uno sguardo al tema dell’autonomia regionale, ampiamente dibattuto: credo infatti che il Cal possa rappresentare un’opportunità, facendo da trait d’union tra enti di diverso livello. Chi è stato eletto nel Cal svolge questo compito nel tempo libero, dedicando tempo allo studio dei progetti di legge. Sfruttare le competenze e lo sguardo degli amministratori locali, rappresenta un vero e proprio valore aggiunto nell’ambito dell’attività legislativa”, ha concluso Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

