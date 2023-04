Comunicato Stampa: CRV - Regionalismo, incontro Presidenti Assemblee legislative Regioni e Ministro Affari regionali

CRV - Incontro tra Presidenti Assemblee legislative Regioni e Ministro per Affari regionali. Presidente Ciambetti, “Costruiamo la strada verso un regionalismo maturo” Arv) Venezia 6 apr. 2023 - “Un incontro proficuo, per il quale ringrazio il Ministro Calderoli, e che rappresenta un utile metodo di lavoro per consentire a tutte le Assemblee legislative regionali di arrivare preparate al confronto e all’applicazione delle deleghe che arriveranno, in maniera da essere efficaci ed efficienti nell’attività legislativa regionale, consentendo di conoscere in tempo utile gli adempimenti che arriveranno ai Consigli regionali, che riusciranno così a svolgere un utile lavoro preparatorio, dimostrando ancor più il loro ruolo e la loro centralità”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti a conclusione dell'incontro tenutosi in mattinata a Roma tra i Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – organismo di cui Ciambetti è Coordinatore - riuniti in Assemblea plenaria, e Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "Con l'obiettivo comune di costruire un regionalismo maturo, i Consigli regionali sono impegnati per consolidare una continuità istituzionale di lavoro con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con tutte le istituzioni: sono convinto che solo attraverso un confronto ed un approfondimento costanti si riesca a raggiungere un'intesa in grado di riconoscere la funzione cruciale delle Regioni nel contesto nazionale", ha concluso il Presidente Ciambetti.

