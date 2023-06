Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione ospita audizioni Dirigenti regionali sui danni provocati da tempesta VAIA

(Arv) Venezia 15 giu. 2023 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega/LV), ha ospitato oggi in audizione il dott. Vincenzo Artico, Direttore della Direzione regionale ‘Difesa del suolo e della costa’, e il dott. Luca Soppelsa, Direttore della Direzione regionale ‘Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale’, per acquisire informazioni, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento, in ordine alla Tempesta Vaia e approfondire l’aspetto legato ai danni e agli interventi di ripristino durante la gestione emergenziale e post emergenziale.

In particolare, è stata fatta una analisi della quantità degli alberi schiantati, del recupero e della vendita del legname. Inoltre, è stato trattato il problema della proliferazione del bostrico, favorita dalla tempesta VAIA e che ancora oggi rappresenta una grave minaccia per il nostro patrimonio arboreo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

