Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione ascolta Assessore Lanzarin su tutela salute e sicurezza sul lavoro

(Arv) Venezia 19 gen. 2023 - La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (Lega/LV), ha ospitato in audizione l’Assessore regionale alla Sanità e al Sociale, Manuela Lanzarin, con riferimento al nuovo ‘Piano strategico 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro’. Questo, nell’ambito dell’approfondimento, attraverso un ciclo di audizioni, che la commissione sta portando avanti dal marzo 2022 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L’Assessore ha sottolineato come la Regione del Veneto da sempre attenziona la tematica della sicurezza sul lavoro, oggetto peraltro di molte interrogazioni e mozioni di iniziativa consiliare. Lo strumento utilizzato è il ‘Piano strategico regionale 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro’, che ha coinvolto le associazioni di categoria e le sigle sindacali e che, di fatto, rappresenta la continuazione e l’aggiornamento del primo Piano 2018/2020, fortemente voluto dal presidente della Regione Veneto per avere un approccio trasversale e multi disciplinare in materia. L’Assessore ha spiegato che, in ordine alle risorse disponibili per finanziare specifiche campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esse sono introitate dalle sanzioni (sette milioni a partire dal 2021) comminate dagli Spisal alle aziende in caso di violazioni delle relative norme. Nel precedente Piano, l’ammontare delle sanzioni era pari a 9,5 milioni. Manuela Lanzarin ha evidenziato la necessità di incrementare la dotazione organica del personale degli Spisal: nel Piano precedente, era previsto l’incremento di 30 unità, mentre nel vigente Piano si prevede un incremento pari al 10 percento della dotazione degli Spisal, ovvero inserendo in aggiunta 25 nuove figure. Altro tema attenzionato, secondo l’Assessore regionale alla Sanità e al Sociale, è quello dell’aggiornamento e della formazione del personale: sono stati avviati Gruppi di lavoro tematici per individuare percorsi calibrati in base alle specifiche esigenze di un determinato settore. Verrà anche valutata l’alternanza scuola/lavoro. L’Assessore ha infine sottolineato l’importanza di potenziare la comunicazione in materia di sicurezza sul lavoro, cercando di adottare un linguaggio unico, nonché di semplificare la parte burocratica. A margine della seduta, il presidente Zanoni ha posto la necessità di “approfondire la questione degli organici e dei nuovi assunti in forza agli Spisal, per poter comprendere appieno lo stato di attuazione del nuovo ‘Piano strategico regionale 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro’”. “Per noi, infatti, è fondamentale l’attività di controllo esercitata dagli Spisal”, ha chiarito il presidente.

Il vicepresidente Bet ha evidenziato come “il nuovo ‘Piano strategico regionale 2021-2023 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro’, che ha saputo coinvolgere le associazioni di categoria e le sigle sindacali, rappresenta un modello vincente che potrebbe essere esportato anche in altre regioni".

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it