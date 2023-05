Comunicato Stampa: CRV - Project Kune, Ciambetti: “Un’impresa ambiziosa"

(Arv) Venezia 9 mag. 2023 - “Quello che ho avuto modo di conoscere oggi è un progetto unico al mondo, decisamente ambizioso, coraggioso e che sono convinto riuscirà nell’intento: quello di dimostrare che la sostenibilità non è solo un concetto o un impegno riferito al futuro ma un modello di vita declinato nella quotidianità, rispettoso delle risorse e che guarda all’ambiente, al sociale e al contesto economico. Tommaso e il suo compagno di viaggio Adrian, partiranno per un giro attorno al mondo, intercettando iniziative a livello globale che dimostrino modi alternativi di operare in modo sostenibile. Kune, questo il nome dell’iniziativa, in Esperanto significa ‘insieme’ e non c’è parola migliore per descrivere il modo attraverso cui un’idea può diventare concreta, smettere di essere un sogno, un auspicio o un desiderio, e cambiare veramente il mondo”.

Queste le parole con cui il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha accolto oggi a Palazzo Ferro-Fini Tommaso Farina, 25enne veneto-abruzzese, che insieme al compagno di viaggio Adrián Lafuente, di Salamanca, il prossimo 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, partiranno dai rispettivi paesi d’origine per un viaggio di mesi a caccia di iniziative sostenibili. Il progetto si chiama Project Kune e consiste in un viaggio intorno al mondo alla scoperta di iniziative ed esempi che dimostrino che un modo di operare e vivere sostenibile è possibile. L’obiettivo è quello di condividere e sensibilizzare un vasto pubblico sul tema: a questo scopo il progetto sarà supportato da contenuti digitali diffusi sulle principali piattaforme di social media. Il viaggio sarà eco-compatibile ed ecologico: gli spostamenti avverranno via autobus, treno, barca, autostop, le soste vedranno couch surfing e coinvolgimento della popolazione locale. Il budget è fissato in circa € 32.000 totali, per l’intera durata del viaggio. “L’entusiasmo di Tommaso è coinvolgente e la sua è un’idea che ha avuto una genesi articolata, frutto delle sue esperienze di studio e di lavoro: se altri lo definirebbero un’idealista, io preferisco pensare che il suo progetto possa avere un ruolo proattivo nella transizione verso uno sviluppo sostenibile, sensibilizzando il pensiero comune per cambiare la prospettiva delle persone sul mondo e sulla vita. La viralità non si realizza solo attraverso gli strumenti digitali ma anche con i comportamenti. A Tommaso e a Adrian, e al Progetto Kune auguro di conquistare migliaia di follower, non solo sui social ma anche nella realtà”, conclude Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

