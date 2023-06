Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione - Via libera alle rendicontazioni sulle attività 2022 del Corecom

(Arv) Venezia 28 giu. 2023 - Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico) - della quale sono entrate a far parte anche le Consigliere Chiara Luisetto (Pd) in sostituzione dell’ex capogruppo dem Giacomo Possamai, attualmente sindaco di Vicenza, ed Elisa Cavinato (Lega-LV) - ha approvato all’unanimità la presa d’atto della Rendicontazione n. 153 sull’attività svolta nel 2022 dal Comitato regionale per le Comunicazioni del Veneto, illustrata dagli stessi componenti del Corecom presieduto dall’avvocato Marco Mazzoni Nicoletti. Nel corso della presentazione della relazione è stato ricordato il ruolo del Comitato quale organo di consulenza e gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni, nonché quale organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), così come stabilito dalla legge regionale n. 18/01, istitutiva del Comitato. La relazione enuncia e analizza le attività svolte dal Comitato, tra le quali quelle di vigilanza e controllo sul sistema dell’informazione regionale nel corso delle consultazioni referendarie e delle elezioni amministrative e politiche che si sono svolte nel 2022, la disciplina dell’accesso al sistema televisivo e radiofonico di cui alla L. n. 103/75 e alla L. reg. n. 18/01 (19 le richieste di ammissione menzionate nella relazione), le modalità di erogazione del rimborso riconosciuto alle emittenti radiotelevisive in relazione ai 5484 messaggi autogestiti gratuiti, cd. Mag, nel periodo di par condicio elettorale, la gestione dei procedimenti di iscrizione e aggiornamento degli operatori di comunicazione presenti nel cd. Roc, il Registro degli operatori di comunicazione, le attività di tutela e supporto dei cittadini, con particolare riferimento ai minori e allo sportello Help Web Reputation, attivo dal 2019, alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale - ovvero delle circa 25 emittenti locali autorizzate a trasmettere in Veneto -, l’esercizio del diritto di rettifica, e l’attività di conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale attraverso lo strumento denominato Conciliaweb: nel 2022 sono pervenute al Corecom Veneto 4647 istanze di conciliazione, di cui 1330 semplificate e 3317 in udienza.

Via libera unanime della Commissione anche alla presa d’atto della Rendicontazione n. 150 relativa al Rapporto sull'attività svolta nel 2022 dall'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto, Ufficio che raccoglie, elabora, analizza, interpreta e infine comunica i dati sulle rilevazioni di interesse regionale e nazionale allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni collettivi del Veneto per supportare l’Amministrazione regionale nell’attività di programmazione, controllo e valutazione delle politiche pubbliche. L’Ufficio promuove la conoscenza della realtà socioeconomica e ambientale del Veneto; a questo scopo, partecipa al Sistema Statistico Nazionale (Sistan), collabora con Istat all’attuazione del Programma Statistico Nazionale (Psn) e svolge la funzione di coordinamento operativo dell’attività statistica svolta nell’ambito del Sistema Statistico Regionale (Sistar). Nel corso dell’illustrazione del documento, sono state ricordate le 20 indagini statistiche su molteplici materie, fra le quali il turismo (con particolare riguardo al supporto alla Direzione Turismo nella rilevazione del movimento dei turisti negli esercizi ricettivi, per continuare ad assicurare a Istat i dati comunali della relativa indagine e fornire statistiche ufficiali utili a fini di studio e di programmazione), l'agricoltura, il settore sociale, la ricerca scientifica e gli incidenti stradali. L’Ufficio di statistica, inoltre, ha fornito la propria collaborazione nell’ambito della programmazione europea, dell’analisi del sistema produttivo regionale in vista delle Olimpiadi del 2026, del monitoraggio del percorso del Veneto verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Nel corso del 2022 sono stati elaborati 79 studi di approfondimento che in parte confluiscono in pubblicazioni on line e cartacee, tra le quali: il ‘Rapporto Statistico Regionale’ focalizzato su PNRR, Green Deal Europeo, Agenda 2030 e Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile; gli 8 numeri di ‘Statistiche Flash’ su produzione ed export di vino, futuro dei giovani, turismo 2021, denatalità in Veneto, sport e attività motoria, imprese tra crisi e ripresa prima del conflitto, dinamica delle esportazioni, competenze digitali; i 4 numeri del ‘Bollettino socio-economico del Veneto’. Approvate a maggioranza, senza voti contrari, le proposte di candidatura in ordine alla nomina di un componente esperto in materia di urbanistica ed edilizia della Commissione provinciale di Belluno per la determinazione delle indennità di espropriazione. Proseguirà nelle prossime sedute, infine, l’esame della Proposta di legge statale n. 33, di iniziativa del Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Nicola Finco (Lega-LV) e del Presidente dell’Intergruppo Lega-LV Alberto Villanova, di modifica del D. lgs. n. 155/2012 che ha riorganizzato i tribunali ordinari e gli uffici del pubblico ministero. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it