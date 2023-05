Comunicato Stampa: CRV - Presidente Consiglio veneto Ciambetti: “Buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata”

Ciambetti: “Ai sindaci eletti in questa tornata elettorale i miei auguri di buon lavoro e l'assicurazione della piena collaborazione del Consiglio regionale" (Arv) Venezia 29 mag. 2023 - Il presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , all’esito dei risultati del ballottaggio ha porto i suoi auguri ai nuovi amministratori comunali: “ Ai i sindaci eletti in questa tornata elettorale, riconfermati come al loro primo mandato, ai consiglieri comunali che animeranno la vita politica dei centri in cui si è votato in questo maggio, i miei migliori e sinceri auguri per un mandato elettorale che mi auguro possa essere proficuo per le vostre comunità: abbiamo sfide veramente difficili e il Consiglio regionale è ben disposto a cooperare con le realtà locali per dare risposte concrete ai nostri cittadini. Sono certo che farete il possibile per dare il meglio di voi” Ciambetti ha poi concluso: “ A Giacomo Possamai, che lascia palazzo Ferro Fini per assumere la guida di palazzo Trissino a Vicenza, sede del Comune berico, i miei complimenti sinceri e un grande ‘in bocca al lupo’. A Chiara Luisetto che gli subentrerà in Consiglio regionale il benvenuto nella convinzione che saprà portare il suo contributo prezioso ai lavori dell'assemblea legislativa regionale” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

