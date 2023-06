Comunicato Stampa: CRV - Presentato Pdl 212 per tutelare anziani e garantire trasparenza nelle strutture assistenziali

Presentato Pdl 212 per tutelare gli anziani e garantire maggiore trasparenza all’interno delle strutture assistenziali. Baldin (M5S), prima firmataria della proposta normativa: “Basta violenze ad anziani e disabili, vogliamo tutelare i diritti dei più deboli” (Arv) Venezia 29 giu. 2023 - È stato presentato oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il Progetto di legge regionale n. 212, prima firmataria la consigliera regionale Erika Baldin (M5S), “Norme per la tutela delle persone anziane e per la trasparenza nelle Case di riposo e RSA - Modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, ‘Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di Leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)’, articolo 58 ‘Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini’”.

La proposta normativa è stata sottoscritta da Cristina Guarda (EV), Elena Ostanel (VcV) e Arturo Lorenzoni (Portavoce opposizione). “Con questo Pdl – spiega Erika Baldin – vogliamo tutelare le persone più deboli, in primis anziani e disabili, ospitate all’interno di strutture assistenziali. Sono ahimè troppi i casi di cronaca che parlano di violenze perpetrate a danno delle persone più fragili: è ora di dire basta a tutti questi orrori perché è evidente che qualcosa, all’interno del sistema, non ha funzionato correttamente. Per questo, vogliamo dare la possibilità ai comitati degli ospiti e dei familiari di fare visita alle strutture assistenziali in qualsiasi momento, anche senza preavviso, monitorando tutto ciò che accade all’interno. Ovviamente, nel rispetto della vita privata degli ospiti, della loro salute, delle cautele di carattere sanitario, tutelando al contempo la privacy e i diritti dei lavoratori all’interno delle strutture. E senza intralciare in alcun modo il lavoro del personale sanitario”.

“I resoconti del monitoraggio costante da parte dei comitati degli ospiti e dei familiari – aggiunge l’esponente pentastellata - dovranno essere trasmessi con continuità al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il quale verrà quindi reso edotto di quanto accade nelle diverse strutture locali e potrà eventualmente valutare di porre in essere le azioni che gli competono. L’obiettivo è migliorare la qualità dei servizi erogati, delle strutture e del personale, verificare che gli ambienti siano adatti, confortevoli e sicuri, garantire una maggiore trasparenza da parte delle strutture”. “E chiedo che venga calendarizzato il prima possibile, all’interno dei lavori consiliari, un’altra mia proposta normativa, volta a eliminare le Liste di attesa troppo lunghe all’interno della sanità pubblica, che determinano un ‘rimbalzo’ dei pazienti verso il privato. Non tutti possono affrontare costi elevati per potersi curare, ma il diritto alla salute deve essere garantito a qualsiasi persona”, ha chiosato Baldin a margine della conferenza stampa. Per Cristina Guarda “i comitati degli ospiti e dei familiari rappresentano una importante risorsa utile a migliorare il più possibile l’erogazione del servizio pubblico di assistenza alle persone più fragili: non vogliamo creare difficoltà, ma semplicemente rafforzare la collaborazione tra i familiari degli ospiti e i professionisti che lavorano all’interno delle strutture”.

Elena Ostanel ha indicato i motivi per cui ha sottoscritto la proposta normativa: “potenziare i controlli all’interno delle strutture assistenziali per limitare al massimo gli episodi di violenza; fare rete tra Garante nazionale e Garanti regionali dei diritti delle persone per rendere più capillare ed efficace il monitoraggio; pensare al futuro, dato che ormai la popolazione sta invecchiando e sono sempre più numerose le famiglie unipersonali: domani, chi ci assisterà? La Politica deve farsi carico del lavoro di monitoraggio per migliorare la qualità dei servizi assistenziali. Ed è ormai imprescindibile la riforma delle IPAB”.

Ricordiamo che la normativa vigente prevede che ogni struttura debba dotarsi di un Regolamento e di una Carta dei Servizi per regolare le modalità di erogazione delle prestazioni. È altresì prevista la presenza di comitati degli ospiti e dei familiari, ai quali però non è affidata alcuna funzione di controllo. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

