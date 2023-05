Comunicato Stampa: CRV - Mozioni su cibo sintetico, case green, fine vita e discipline Stem

(Arv) Venezia 2 mag. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della sessione pomeridiana dei lavori odierni, ha approvato a maggioranza le Mozioni n. 376 rubricata “Stop cibo sintetico: difesa dell'agricoltura veneta contro i surrogati biotecnologici” e illustrata dal primo firmatario, il Presidente dell’intergruppo Lega-LV Alberto Villanova, e n. 380 intitolata “Sostegno alle iniziative contro il cibo sintetico” e presentata dal primo firmatario, il Capogruppo di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo, con le quali, in sintesi, l’Assemblea impegna la Giunta regionale a sollecitare le istituzioni nazionali, nel quadro delle iniziative di Coldiretti, a contrastare la produzione di cibo sintetico, nonché a sostenere le imprese agroalimentari del Veneto. Nel corso del dibattito, l’Aula ha votato a maggioranza contro la proposta delle opposizioni di rinviare in Commissione l’esame delle due Mozioni.

Via libera anche alla Mozione n. 395, illustrata dal primo firmatario, il Consigliere Giulio Centenaro (Lega-LV), con la quale il Consiglio impegna la Giunta regionale a farsi portavoce presso il Governo allo scopo di modificare la bozza della direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edilizia, affinché gli obiettivi finali di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi non vengano realizzati solo attraverso obblighi difficilmente perseguibili, ma promuovendo e sostenendo ulteriori incentivi economici e percorsi di maggiore gradualità. Approvata a maggioranza anche la Mozione n. 367, presentata dal primo firmatario, la Capogruppo del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, relativa a “Fine vita, la Regione si impegni a garantire che ogni persona sia libera di scegliere senza condizionamenti politici” e che in sintesi impegna la Giunta regionale a garantire, sul piano regionale, a tutte le persone che avanzano richiesta di fine vita un percorso oggettivo, rapido e scevro da qualunque tipo di condizionamento esterno, e a promuovere, presso tutte le istituzioni, il principio per cui il ruolo della politica è quello di garantire la libertà di scelta astenendosi da qualunque intervento, anche ideologico, potenzialmente in grado di coartare o comunque condizionare, la libera scelta delle persone. Via libera unanime, infine, alla Mozione n. 297, illustrata dalla Capogruppo de il veneto che Vogliamo Elena Ostanel, che mira promuovere tra le donne e ragazze la cultura e l'apprendimento delle materie scientifiche e il rafforzamento delle competenze nelle carriere legate alle discipline Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

