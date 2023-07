Comunicato Stampa: CRV - Medaglie d’oro di kickboxing in Consiglio regionale

(Arv) Venezia 27 lug. 2023 - “Quello di Cracovia è stato un risultato storico per la kickboxing: per la prima volta la disciplina ha infatti partecipato ai Giochi Olimpici Europei (Olimpiadi Continentali): 10 le medaglie conquistate (6 ori, 2 argenti e 2 bronzi) che hanno consentito agli azzurri di dominare la terza edizione dei Giochi Europei, chiudendo a quota 100 medaglie (35 ori, 26 argenti e 39 bronzi) e portando l’Italia, per la prima volta, in testa al medagliere riscrivendo anche il record dei 41 podi di Minsk 2019. Un doppio successo quindi, che porta la firma del Veneto: 4 delle 10 medaglie sono di atleti veneti, Ivan Penzo, Edoardo Bagarello e Riccardo Albanese e Mendy Luna. Un risultato eccezionale, unico nella storia italiana di questo sport che conferma non solo l’eccellenza della nostra regione in fatto di risultati sportivi ma anche la crescita di una Federazione che con determinazione e impegno ha portato la disciplina al vertice”. Così il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti ricevendo e premiando oggi, insieme alla consigliera Roberta Vianello, gli atleti veneti che hanno conquistato medaglie d’oro e di bronzo ai Giochi Olimpici Europei (Olimpiadi Continentali) che si sono tenuti a Cracovia dal 21 giugno al 2 luglio. Insieme agli atleti, anche Luca Padoan, Oriano De Bei arbitro internazionale e i dirigenti Riccardo Bergamini (Vicepresidente Nazionale Federkombat), Luca Terrin (Presidente del Comitato Regionale Veneto Federkombat e membro della Giunta Regionale CONI Veneto) e Raffaele Di Paolo (Consigliere Regionale Veneto Federkombat e membro del Consiglio Regionale CONI Veneto). “Ascoltando le loro parole non ho potuto non cogliere la grandissima soddisfazione rispetto ai risultati ottenuti. Come sa ogni sportivo, però, la gioia per un buon risultato non permette riposo: i nostri atleti si stanno infatti già preparando per nuove e importanti competizioni, che mi auguro li porteranno a superare i confini europei per raggiungere risultati mondiali”, conclude il Presidente Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it