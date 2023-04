Comunicato Stampa: CRV - “Maledetta zappa. Due millennial prestati all'agricoltura”, presentato il libro

(Arv) Venezia 13 apr. 2023 - È stato presentato oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il libro di Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia “Maledetta zappa. Due millennial prestati all'agricoltura”. L’evento è stato promosso da Cristina Guarda , consigliera regionale di Europa Verde.

“Ho voluto portare qui, a palazzo Ferro Fini, l’esperienza personale di due giovani, Cecilia e Filippo, coraggiosi e creativi, che, come tantissimi coetanei, nati negli anni Ottanta e Novanta, si sono scontrati con la difficoltà di realizzarsi nel mondo del lavoro, dovendo convivere con la precarietà, l’assenza di garanzie, l’impossibilità di accedere al welfare e all’assistenza sociale, con poche prospettive sul fronte della libera professione e del trattamento pensionistico – ha spiegato la consigliera – Si tratta di generazioni di ragazzi e ragazze, molto preparati, che hanno puntato sulla massima formazione personale per ambire anche a incarichi di primo piano, ma che la Politica ha colpevolmente dimenticato. È importante che Cecilia e Filippo abbiano messo nero su bianco la loro esperienza che, peraltro, è comune a quella maturata da molti giovani: il mio impegno è quello di richiamare l’attenzione della Politica su questi millennial traditi dalle diverse crisi e trasformazioni che si sono succedute nel mercato del lavoro, affinché vengano individuate soluzioni idonee a garantire loro un futuro consono alla elevata preparazione acquisita”. “Ma il libro mette al centro anche l’agroecologia, praticata dai due giovani autori all’interno della loro azienda – ha aggiunto Cristina Guarda – Una coltivazione fatta nella piena integrazione tra agricoltura e tutela ambientale, con la difesa della biodiversità naturale, animale, e non solo. È stato bello leggere la loro esperienza, non solo perché all’interno del volume si trovano alcuni consigli molto utili, ma soprattutto alla luce dell’analisi realizzata dalle Nazioni Unite che attesta i benefici concreti apportati alla lotta contro i cambiamenti climatici da chi pratica agricoltura agro- ecologica. L’esperienza di Cecilia e Filippo ha quindi una valenza mondiale”. Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia hanno alle spalle un percorso formativo prettamente umanistico, maturato nel mondo del cinema e del giornalismo. Sono due giovani che hanno fatto della creatività la loro forza, spinti dalla curiosità e dallo spirito di iniziativa. Ma, come tanti coetanei, si sono imbattuti nella difficoltà di valorizzare il proprio bagaglio formativo; Cecilia ha addirittura confidato di “essermi sentita in imbarazzo perché, pur avendo studiato in scuole pubbliche, non ero riuscita a ripagare la collettività dell’investimento fatto sulla mia persona”. Hanno così deciso di cambiare vita, mettendo in agricoltura idee e soluzioni innovative. Ma l’inizio non è stato dei più semplici, soprattutto per la difficoltà incontrata di “guadagnare la fiducia e la credibilità da parte dei nostri fornitori”.

“Il libro trae origine dall’esperienza personale, dagli appunti scritti sulle lavorazioni agricole – hanno dichiarato i due autori – La storia narrata è autobiografica: abbiamo cercato di valorizzare con l’agricoltura una parte di territorio, vicino a Portogruaro, che era depresso. Ci siamo guardati attorno, abbiamo osservato attentamente l’ambiente che ci circonda per individuare possibili soluzioni e risorse in grado di metterlo a sistema e migliorarlo. Abbiamo cercato di mettere la nostra creatività a servizio dell’agricoltura, un settore in cui spesso mancano le idee e, soprattutto, la profonda conoscenza delle caratteristiche peculiari dei diversi terreni. Perché non servono gli agrofarmaci e l’utilizzo della chimica invasiva in agricoltura per ottenere buoni risultati, ma è fondamentale la competenza. Il nostro sforzo è stato anche quello di creare relazioni tra chi abita i territori, per diffondere buone pratiche. Crediamo che sia fondamentale tutelare la biodiversità: la soluzione non è abbattere gli alberi per lasciare spazio alle coltivazioni, ma preservare le specie arboree. Non siamo supereroi: abbiamo solo cercato di avere un approccio spontaneo e di buon senso verso il territorio che abbiamo trovato, valorizzandolo e armonizzandolo con il contesto”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it