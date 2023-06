Comunicato Stampa: CRV - Giacomo Possamai, neosindaco di Vicenza, si è congedato da palazzo Ferro Fini

(Arv) Venezia, 13 giu. 2023 - Con un filo di emozione il capogruppo del Pd Giacomo Possamai , eletto sindaco di Vicenza il 29 maggio scorso, ha ufficializzato le proprie dimissioni da consigliere regionale salutando pubblicamente i colleghi d’aula nel corso della seduta consiliare. “Per me è stato un mandato breve, segnato dall’emergenza pandemica, ma anche da momenti intensi: penso alla riforma degli ambiti territoriali sociali alla quale questo Consiglio sta lavorando, e all’attesa riforma delle Ipab che auspico possa arrivare in meta in questa legislatura”, ha scandito l’esponente vicentino. “Quando questa legislatura è iniziata, eravamo tutti convinti di avere il peggio alle spalle – ha ricordato - Invece abbiamo vissuto i mesi più difficili della storia della nostra regione, in una Venezia deserta, dove il tempo dell’emergenza sanitaria sembrava non avere fine. Ora la pandemia è alle nostre spalle e mi auguro che questa legislatura possa proseguire in modo produttivo. Ringrazio tutti colleghi di maggioranza e di opposizione: pur nella diversità delle posizioni, e nonostante non siano mancati momenti anche duri di scontro, c’è sempre stato un clima di correttezza tra capigruppo e tra maggioranza e opposizione”. “Da domani – ha concluso - inizio a lavorare a pieno titolo come sindaco di Vicenza, e spero che, nei reciproci ruoli, potremo svolgere un buon lavoro per la nostra comunità e la nostra regione”.

