Comunicato Stampa: CRV - Cordoglio per la scomparsa di Angelo Pangrazio

Cordoglio per la scomparsa di Angelo Pangrazio, “Galantuomo, giornalista esemplare di rara capacità e profonda onestà intellettuale” (Arv) Venezia 27 dic. 2022 - “Troppo giovane per lasciarci: Angelo Pangrazio è stato un giornalista corretto, cortese, dai modi garbati” Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti , ricorda così il giornalista veronese scomparso il giorno di Natale: “Una notizia che lascia tanta tristezza: il giornalismo veneto perde un galantuomo, un protagonista dalla carica umana unica, un vero professionista di rara capacità, che cercava sempre di andare oltre le apparenze. Con quel giusto distacco che gli permetteva di cogliere l’essenza delle notizie, a lungo ha frequentato palazzo Ferro Fini per raccontare ai veneti dal Tg3 le vicende del Consiglio regionale con un equilibrio esemplare e una profonda onestà intellettuale. Alla sua famiglia, i suoi amici, le mie più sincere condoglianze”. Al presidente del Consiglio regionale si unisce nel cordoglio l’intero Ufficio stampa dell’Assemblea legislativa.

