Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti “La robotica educativa è uno strumento prezioso per affrontare le sfide”

(Arv) Venezia 20 apr. 2023 - “La robotica educativa è entrata di recente a far parte delle buone prassi di numerose scuole italiane, consentendo di sperimentare una diversa metodologia di apprendimento basata sul “learning by doing”, imparare sperimentando, andando oltre la mera teoria. Si apprende attraverso il lavoro, il gioco, la comunicazione, ma anche dell’errore, che da fallimento diventa un nuovo, diverso, punto di partenza. Giorno dopo giorno si sviluppano così tutte quelle ‘skills’, che rappresentano un vero e proprio bagaglio di competenze digitali e non solo, fondamentali per entrare nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni si è sviluppato nelle nostre scuole, già a partire dagli alunni più piccoli, il coding, l’insieme delle capacità legate alla programmazione informatica, all’ideazione e sviluppo dei software: questo ha consentito al pensiero computazionale, cioè l’insieme delle operazioni attuate in maniera passiva e meccanica per trovare la soluzione migliore per risolvere un problema, di farsi strada, gradualmente. La robotica educativa ha fatto il resto, aumentando e diversificando la capacità di problem solving, proprio grazie alla sua natura interdisciplinare. Ecco perché essa ha un ruolo chiave non solo nei processi di apprendimento ma anche nelle sfide quotidiane che siamo chiamati ad affrontare”.

Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti presente in mattinata, a Vicenza, all’apertura delle Gare nazionali della “RoboCup Junior Academy”, organizzate dall’ITIS A. Rossi di Vicenza, eccellenza della formazione tecnica in Veneto. La “RoboCup Junior Academy” riunisce dieci reti di scuole presenti in altrettante regioni d’Italia e rappresenta l’insieme delle istituzioni scolastiche dedite alla promozione e diffusione della robotica educativa come pratica didattica. “Applicata sin dalle prime classi della scuola primaria, la robotica aiuta ad ampliare le competenze trasversali, necessarie per affrontare i problemi con sguardo aperto adattabile. Sarà sempre più importante uscire dall’ambito meramente scientifico, allargando lo sguardo anche alle materie umanistiche: solo così sarà possibile approcciare le conoscenze in maniera completa. Ecco perché le gare di RoboCup Junior Academy sono importanti, rappresentando occasioni di scambio, arricchimento, conoscenza e stimolo. Sono il frutto del lavoro di una rete di scuole: negli ultimi anni il termine ‘rete’ è riferito spesso al web, alla rete internet, alla connessione. Nel senso più tradizionale la rete è invece uno strumento per catturare: ecco, credo che questa sia un’iniziativa preziosa per ‘catturare’ impegno, condivisione, apprendimento, esperienze di vita per il nostro futuro”, conclude Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

