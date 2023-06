Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Esce di scena un uomo che ha fatto la storia del nostro Paese”

(Arv) Venezia 12 giu. 2023 - “Esce di scena un uomo che ha fatto la storia dl nostro Paese e sul cui ruolo domani ci sarà molto da riflettere, perché fu un protagonista autentico non solo in politica ma anche nella vita economica, nell’imprenditoria, nel mondo dei media come nello sport, lasciando una impronta unica in anni difficili per l’Italia”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, commenta la scomparsa di Silvio Berlusconi. “Interpretava a modo suo l’intraprendenza dell’imprenditoria italiana, fu espressione del capitalismo moderno, ma diversamente da altri non abbandonò mai l’Italia, né portò all’estero l sedi legali delle sue attività. Lo stesso impegno che pose nella politica era animato da passione genuina, la stessa che mise, ad esempio, nello sport o nel mondo delle televisioni che fu da lui rivoluzionato. Certo, fu figura complessa, per alcuni aspetti sicuramente scomoda e per taluni contraddittoria anche se tante polemiche su di lui oggi suonano ingiuste. Avremo tempo di riflettere su di lui, liberando l’analisi da preconcetti, stereotipi e letture oggi strumentali. Ai suoi familiari, ai suoi amici e collaboratori come al gruppo politico di Forza Italia da lui fondato e diretto il mio cordoglio e le mie condoglianze”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it