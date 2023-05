Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Dai Consigli regionali, suggerimenti utili per l'Autonomia differenziata”

Autonomia differenziata, audizione in Senato. Ciambetti: “Dai Consigli regionali suggerimenti utili per l’attuazione della legge” (Arv) Venezia 23 mag. 2023 - “Oggi in Commissione Affari costituzionali del Senato abbiamo portato il documento, approvato a maggioranza nel corso dell’Assemblea Plenaria della settimana scorsa, che fa sintesi della posizione delle Assemblee legislative regionali in relazione ai disegni di legge sull’autonomia differenziata. A oltre vent’anni dall’approvazione della modifica del titolo V della Costituzione, è giunta l’ora di dare piena attuazione a quanto previsto. In questi anni sono mutati i sistemi istituzionali e in particolar modo quelli delle Regioni: con essi sono cambianti anche i ruoli dei legislatori e la stessa funzione della rappresentanza, soprattutto quella dei territori. La risposta alle trasformazioni della società pone l’accento sulla necessità di organismi sempre più capaci di far fronte alle esigenze di settori specifici: in qualità di rappresentanti dei Consigli regionali siamo quindi chiamati ad un ruolo più articolato, con funzioni più ampie e diverse”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, in qualità di Coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome presente oggi a Roma per l’audizione all’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato in merito ai disegni di legge n. 615 e 273 sull’autonomia differenziata. “Nell’ambito del processo di attuazione dell’autonomia differenziata ex art. 116, terzo comma Costituzione, in via preliminare, vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per la previsione, nel disegno di legge, dell’insularità, inserita proprio a seguito del confronto intercorso tra noi e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli nei due incontri tenutisi presso la sede della Conferenza. Tale riconoscimento attesta, infatti, come le Assemblee legislative possano farsi effettive portavoce delle peculiarità e delle concrete difficoltà esistenti nei territori. In particolare, la consapevolezza dell’importanza del processo decisionale di definizione dei LEP. È interesse della Conferenza seguire la procedura che porterà alla determinazione dei LEP ed il lavoro che svilupperà il Comitato appositamente costituito”, ha concluso il Presidente Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

