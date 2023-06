Comunicato Stampa: CRV - Chiara Luisetto subentra a Giacomo Possamai (Pd). Le mozioni all’esame dell’Aula

(Arv) Venezia 20 giu. 2023 - In apertura della seduta odierna, l’Assemblea legislativa veneta ha votato all’unanimità la surroga del Consigliere regionale Giacomo Possamai - sindaco di Vicenza ed ex capogruppo a palazzo Ferro Fini del Partito Democratico, dimessosi il 13 giugno scorso - con Chiara Luisetto, candidata alle elezioni regionali del 2020 e risultata prima dei non eletti nelle liste vicentine del Pd.

Nel corso del prosieguo dei lavori, l’Aula ha respinto con 34 voti contrari e 10 favorevoli la Risoluzione n. 66, presentata dal primo firmatario, la Consigliera di Europa Verde Cristina Guarda, relativa a “Maggiori restrizioni sulla circolazione delle armi legali: un impegno alla prevenzione a tutela della sicurezza di tutt*”. La Consigliera Guarda ha presentato in Aula anche la Mozione n. 378 rubricata “Contaminazione da Pfas e tutela della maternità e dei nascituri: attivare gli strumenti necessari a garantire la prevenzione”: in questo caso, il Consiglio ha approvato la Mozione all’unanimità. Nella fase conclusiva della sessione mattutina dei lavori, l’Aula ha dato il proprio via libera unanime alla Mozione n. 355, illustrata dalla capogruppo di Forza Italia Elisa Venturini, relativa all’adozione di misure di sostegno favore del settore apistico per fronteggiare le gravi difficoltà causate dalle avverse condizioni climatiche. Alla ripresa pomeridiana, il Consiglio ha respinto con 36 voti, 9 a favore, la Mozione n. 412, presentata dal primo firmatario, la Consigliera Elena Ostanel de Il Veneto che Vogliamo, rubricata “La Regione garantisca un presidio socio-sanitario all'ex Ospedale Giustinian di Venezia, anche se dovesse arrivare in città la nuova Autorità Europea per la lotta al riciclaggio”. Approvata all’unanimità la Mozione n. 406, illustrata dal presentatore, il Consigliere Stefano Giacomin (Lega-LV), che invita la Giunta regionale ad attivarsi in ogni sede affinché venga effettuato a favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca lo smobilizzo dei 545,3 milioni di euro rimasti dopo il riparto già avviato dalla Consap nel biennio 2020-2022. Respinte, invece, con 34 voti contrari e 9 favorevoli, le Mozioni n. 411, primo firmatario e presentatore in Aula, il Consigliere Andrea Zanoni (Pd) con la quale si chiedeva che “Il Veneto, quarta regione nella classifica europea per il rischio da esposizione a eventi climatici estremi, si renda promotore presso il Governo e le altre istituzioni di iniziative ‘di rete’ volte ad affrontare a 360° il gravissimo problema della siccità”, e n. 415, presentata dalla Consigliera Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, relativa a “La Regione finanzi lo studio di fattibilità per la realizzazione della tratta ferroviaria Chioggia - Piove Di Sacco”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

