Comunicato Stampa: CRV - Approvato il bilancio 2022 di CAV

(Arv) Venezia 20 apr. 2023 - “Un utile di 24,6 milioni di euro, in aumento rispetto al 2021, un +10,11% dei volumi di traffico, in netta ripresa dopo gli anni difficili della pandemia e che ha portato i ricavi da pedaggio – a tariffe invariate - ad un incremento di 10,4 milioni di euro (+7,80%), rispetto all’anno precedente. E ancora, investimenti consistenti per le ROADS, le ‘autostrade intelligenti e digitali’ per una cifra pari a 4.478.664 euro, proseguendo nello sviluppo di nuove applicazioni in ambito C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) e sistemi hi-tech di monitoraggio, prevenzione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale. E, in termini di sicurezza ed educazione, la sottoscrizione, nel 2022, del Protocollo d’intesa in materia di sicurezza stradale promosso dalla Regione con l’Ufficio scolastico regionale, che ha visto la programmazione di una serie di incontri con classi di istituti delle provincie di Venezia, Padova e Treviso. Credo che i numeri del bilancio di Cav parlino da soli, rappresentando la sintesi del buon lavoro compiuto e ponendo le basi per ulteriori miglioramenti”. Commenta così il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti i dati relativi al bilancio di esercizio per l’anno 2022 di CAV, approvato lo scorso 28 febbraio da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. “La conferma della positività dei dati e l’affidabilità creditizia della Società è stata confermata nel corso del 2022 nel rating societario “Baa1”, che risulta essere il migliore tra tutti quelli rilasciati da agenzie di rating a società italiane”, prosegue Ciambetti. “Il lavoro svolto è stato trasversale, guardando oltre che alla fluidità del traffico anche alla sicurezza degli utenti – con l’avvio dell’attività di monitoraggio dinamico di ponti e viadotti - all’efficientamento energetico, segno che gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento della gestione del traffico e delle diverse attività associate alla viabilità sono costantemente perseguiti”, conclude Ciambetti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

