Comunicato Stampa: CRV - Aggiornamento costante sullo stato di attuazione dei lavori pubblici di interesse regionale

(Arv) Venezia 6 giu. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità il Progetto di legge n. 183/2023, primo firmatario Silvia Rizzotto (Lega/LV), comunque di iniziativa della Seconda commissione e sottoscritto da tutti i suoi componenti, “Modifica dell'articolo 4 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche’”.

La proposta normativa, che era stata licenziata a maggioranza, senza voti contrari, dalla Seconda commissione, è stata presentata in Aula dal Relatore Rizzotto e dal Correlatore Montanariello (Pd). Il Pdl – come spiegato dal Relatore e presidente della Seconda commissione, Silvia Rizzotto - nasce dall’esigenza di consentire al Consiglio regionale di disporre di un aggiornamento costante e dettagliato sullo stato di attuazione degli interventi del Piano annuale e triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, di importo superiore a 100mila euro, che interessano da vicino i nostri territori, in quanto sono in gran parte legati alla difesa del suolo. La proposta normativa propone quindi di inserire all’articolo 4 ‘Strumenti di programmazione dei lavori pubblici’ della Legge regionale n. 27/2003, un comma 9- ter, che detti precisi obblighi informativi in seno alla Giunta regionale sul piano della rendicontazione, allo scopo di dotare l’organo di controllo regionale di una panoramica esaustiva e aggiornata della situazione dei lavori pubblici di interesse regionale. In sintesi, la Giunta regionale dovrà trasmettere al Consiglio, per ciascun intervento ricompreso nel Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori pubblici, una Scheda che contenga informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e finanziario dell’intervento. La proposta normativa è munita della clausola di neutralità finanziaria.

Il Correlatore Jonatan Montanariello ha sottolineato come la proposta normativa risponda alla richiesta dei commissari di poter controllare in modo costante l’avanzamento dei lavori per i quali sono state stanziate ingenti somme.

Arturo Lorenzoni , Portavoce dell’opposizione, ha rimarcato come la possibilità di controllare l’avanzamento dei lavori pubblici sia molto importante. Un plauso convinto al Pdl anche da Enoch Soranzo (Fdi).

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it