Comunicato Stampa: CRV - 21a edizione de ‘Le piazze dei sapori’ che si svolgerà a Verona dal 4 al 7 maggio

(Arv) Venezia 19 apr. 2023 - Presentata oggi a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la 21a edizione dell’evento ‘Le piazze dei sapori’ in programma a Verona, le cui piazze, dal 4 al 7 maggio, dalle 10 alle 23, ospiteranno le eccellenze enogastronomiche venete e italiane. Hanno illustrato l’evento il Consigliere regionale Enrico Corsi (Lega-LV), il direttore generale di Confesercenti Verona Alessandro Torluccio e i vice presidenti Alex Camara e Fabio Ferrari. Ha partecipato alla presentazione anche il Consigliere regionale Alberto Bozza (Forza Italia).

“‘Le piazze dei sapori’, organizzata da Confesercenti, è una delle più importanti manifestazioni enogastronomiche della città di Verona - ha ricordato il Consigliere Corsi - e si tratta di una manifestazione che negli anni passati ha avuto un grande successo perché fa conoscere ai veronesi e a tutti i veneti non solo i prodotti tipici del nostro territorio, ma anche i prodotti che provengono da altre zone d’Italia. È perciò l’unica manifestazione a livello nazionale e prendendo spunto dalle parole del Presidente Luca Zaia, che ha detto che Verona deve diventare la capitale del food italiano, questo, a livello locale, rappresenta un primo passo: per questo motivo, siamo ben lieti di presentare in Consiglio regionale questa manifestazione. Ricordiamoci che l’Italia, a differenza degli altri paesi europei, ha una ricchezza culturale ed enogastronomica unica nel suo genere che deve diventare sempre di più volano per il turismo”. “La 21a edizione delle Piazze dei sapori - ha ricordato il Direttore Torluccio - costituisce l’occasione per proporre alcune cose nuove rispetto alle precedenti: avremo ad esempio un’area interamente dedicata alla tradizione veronese e veneta e alla promozione di questo territorio, il territorio dei 98 comuni che scenderanno in piazza per promuovere sé stessi, le proprie produzioni e i propri eventi territoriali. Confesercenti promuove da molto tempo questa iniziativa con un ampio ritorno economico sul territorio: sono previsti anche in questa edizione visitatori sull’ordine delle centinaia di migliaia”. Nel corso della presentazione dell’evento sono stati ricordati alcuni numeri relativi alle precedenti edizioni: sono stati registrati più di 2,3 milioni di visitatori, oltre 1.600 aziende coinvolte, 1.000 studenti coinvolti nel progetto Teatro Ghiotto, 750 laboratori del gusto, 2 sfilate di moda, 700 spettacoli musicali e culturali, 19 progetti sviluppati a promozione turistica, produttiva, culturale. Sviluppo di B to B in Italia e all’estero e B to C sui territori locali, con 118 milioni di euro di indotto sul territorio veronese. L’evento è patrocinato dal Ministero della Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dall’Ente Nazionale del Turismo Italiano ENIT, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Verona e dal Comune di Verona, con il contributo della Camera di Commercio di Verona. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

