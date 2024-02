Comunicato Stampa: “Cronicità della malattia e passioni vitali”, l’esistenza piena di chi non si lascia spegnere

Scoprire lacronicità di una malattiaè come un fulmine a ciel sereno, un evento che segna un prima e un dopo tanto per il malato quanto per chi lo ama e gli sta intorno. Mentre fino a quel momento la vita poteva sembrare un viaggio con mete ben definite e speranze a cui aggrapparsi, una simile diagnosi getta un’ombra diincertezzasu ogni passo futuro, modificando irrevocabilmente il paesaggio emotivo e psicologico di tutti coloro siano coinvolti. Quando si cronicizza, la malattia non è più un ostacolo da superare, presto o tardi, con forza di volontà e trattamenti medici, ma come unacompagna di viaggiodalla quale non si può prescindere. Viene a crearsi, per il malato e per i suoi cari, un contesto dicambiamento e adattamento, in cui diventano fondamentali ilsostegno reciproco e la solidarietà. Ogni piccolo passo avanti, ogni gesto di amore e supporto diventa un faro disperanzain mezzo alla tempesta.