Comunicato Stampa: CREPE NEI MURI? GRATIS IL QUADERNO DEI CONSIGLI PRESERVARE LA STABILITÀ DELLA CASA

Per meglio comprendere come si comportano gli edifici, prevenire o rimediare ad eventuali problemi di stabilità e sicurezza, può essere utile seguire una antica analogia con il corpo umano.

Il termine latino "firmitas" significa "stabilità" e originariamente indicava lo stato di "buona salute". Così come una persona malata si rivolge al proprio medico per una diagnosi che consenta di indentificare il problema e la sua cura, anche gli edifici necessitano di interventi specialistici quando manifestano sintomi come fessure e lesioni nei muri, malfunzionamenti o deformazioni. Ecco che allora diviene importante sottoporre anche gli edifici a periodici controlli per mantenerli in buona salute nel tempo. Segnali come crepe nei muri, solai deformi avvallati, presenza di umidità sono soltanto alcuni dei sintomi di allarme che possono richiedere interventi tempestivi.

Classificazione difetti e danni che si possono riscontrare in un edificio:

1. Difetti dei materiali da costruzione

2. Difetti di funzionamento e di manutenzione

3. Danni dovuti a traumi e a invecchiamento

In particolare, piccoli difetti nel tempo trascurati, come un tubo di scarico rotto o otturato, possono causare infiltrazioni anomale d'acqua nel terreno e provocare nel tempo dei cedimenti delle fondazioni.

Se non affrontati prontamente e nel modo corretto, questi problemi possono aggravarsi sempre più e richiedere interventi riparatori con costi finali anche molto considerevoli.