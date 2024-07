Comunicato Stampa: CORO SUMMER FEST, NEL CUORE DELLA GRECÌA CONCERTO DI MUSICA BIZANTINA A SAN MARCO

Si terrà sul sagrato della Chiesa di San Marco, nel centro storico di Rossano, giovedì 18 luglio alle ore 20:30, nell'ambito del cartellone del CoRo Summer Fest, l’evento dal titolo "Nel cuore della Grecìa. Tra storia e musica", per rivivere l’antica atmosfera greca in uno dei luoghi testimoni delle radici bizantine della città. Un momento importante visto la riapertura, avvenuta il 20 marzo 2024, dopo i lavori, iniziati nel mese di luglio del 2023, di contenimento di via Garibaldi e sistemazione/consolidamento della corte della Chiesa di San Marco colpiti dalla terribile alluvione che interessò il territorio nel novembre del 2020, che ebbe come conseguenza il crollo del muro alla base della chiesa.

Un concerto di musica bizantina e canti della tradizione greca, e anche contemporanei, della Corale del Conservatorio di Karditsa, Grecia, diretti dal Maestro Nikos Efthimiadis.

Nikos Efthimiadis, direttore del Conservatorio di Karditsa, vanta un ricco curriculum: dopo importanti studi accademici in Grecia e in Italia, ha svolto un’intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in numerosi concerti in tutto il mondo. Tra le sue prestigiose cariche ricoperte, vi è quella di membro della Commissione Europea dell’Unione Musicale Europea in Lussemburgo e quella di presidente della Federazione panellenica dei cori e di direttori di coro.

L’evento è concepito come momento per valorizzare e porre l’attenzione sul valore dei beni storico-artistici della storia della città.

«È un grande occasione poter eseguire un concerto in una città così antica come la città di Corigliano-Rossano che vanta anche ha tanti legami con la Grecia e con Bisanzio, specialmente anche con le meteore vista la presenza del famoso monastero di Rossano - ha dichiarato il maestro Efthimiadis -. Fare un concerto di musica bizantina e anche musica greca, sia antica che contemporanea, è molto emozionante, soprattutto essere proprio vicino alla Chiesa di San Marco, una chiesa bizantina molto bella e prestigiosa. Questo rafforza maggiormente i legami fra Grecia e Italia, con la Magna Grecia e con la Calabria specialmente. Ringrazio il Comune di Corigliano Rossano e la Grecia per questa grande iniziativa culturale».

L’incontro sarà occasione per riflette sul valore storico della chiesa di San Marco, di recente inserita anche nella tentative list dell’Unesco. Saranno Presenti per i saluti il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, il dirigente settore cultura del comune di Corigliano-Rossano Giovanni Soda, la presidente di Rossano Purpurea, Alessandra Mazzei e lo storico Francesco Filareto.

Ricordiamo che anche giovedì 18 luglio sarà possibile usufruire delle navette speciali per l'iniziativa "Giovedì al centro". I giovedì di luglio e agosto un bus navetta con guida turistica a bordo partirà dalle località marine e dagli Scali con destinazione centro storico di Corigliano e di Rossano. Sarà occasione per passeggiare tra i suggestivi vicoli, visitare il catello Ducale e il Museo del Codex e trascorrere qualche ora tranquilla nell’atmosfera dei due centri storici. È un’idea che nasce dalla volontà di valorizzare proprio i centri storici del comune di Corigliano-Rossano, anima importante della città, e dare la possibilità a turisti e residenti di vivere un piccolo tour alla scoperta delle radici storiche e artistiche della nostra città. È prevista inoltre una riduzione speciale per biglietti di ingressi ai Musei con guida dedicata (Castello 4 euro; Museo del Codex 4 euro)