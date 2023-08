Comunicato Stampa: CORO PIANO CITY 2023. UNA RIVOLUZIONE IN NOTE CON LA MUSICA CHE INCONTRA IL PUBBLICO

80 pianisti. 3 postazioni. 1300 minuti di pura magia. 23 agosto, dalle 18.30 alle 24. Questi i numeri eccezionali della terza edizione di CoRo Piano City 2023, la maratona pianistica diffusa nel centro storico di Rossano per celebrare il mondo degli “ottantotto tasti”. Il pianoforte declinato in tutte le sue forme artistiche: classica, jazz, pop, colonne sonore, per la terza edizione dell'innovativa iniziativa musicale. Attesi talenti del pianoforte da tutta Italia - Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, Piemonte - e dall’estero – nello specifico dal Portogallo. La presenza di un celebre coro di Lecce. Musicisti, molti dei quali professionisti e giovani studenti provenienti dai maggiori Conservatori di musica italiani. Durante la serata saranno consegnati i premi ai vincitori del concorso internazionale Calabria International Piano Competition. Si prevedono 1300 minuti di pura magia in note, con concerti per pianoforte, pianoforte a quattro mani, musica da camera. Musica classica, musica da film, musica jazz. La presenza di un celebre coro di Lecce. Musicisti, molti dei quali professionisti e giovani studenti provenienti dai maggiori Conservatori di musica italiani. Durante la serata saranno consegnati i premi ai vincitori del concorso internazionale Calabria International Piano Competition. Dopo il successo di pubblico e critica della seconda edizione si rinnova dunque la maratona pianistica diffusa nel centro storico per celebrare il mondo degli “ottantotto tasti”. Un progetto per la città che sin dall’inizio si è caratterizzato come progetto della e con la città, grazie all’innovativo metodo di lavoro che vede il coinvolgimento di istituzioni, artisti, associazioni, reti e partner. Una rivoluzione in note che ribalta le dinamiche: la musica che non aspetta il pubblico, ma gli va incontro nelle piazze e in spazi non convenzionali; una diffusione che invade pacificamente tutto lo spazio urbano; qualità culturale inclusiva, gratuita, non per pochi, ma donata a tutti, in modo da generare nuova cultura. Come per lo scorso anno sono previste tre postazioni con pianoforte a coda e gran coda. L’evento si terrà a partire delle 18 alle 24 tra il chiostro di San Bernardino, il cortile del Museo Diocesano e del Codex e il cortile di Palazzo Madre Isabella De Rosis. La realizzazione di CoRo Piano City è inserita nel cartellone del Coro Music Fest promosso dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la ProLoco Rossano, “La Bizantina” Aps, il supporto del Centro Studi Musicale “G.Verdi”. Il direttore artistico e organizzativo è la giovane pianista rossanese Teresa Campana.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Comune di Corigliano-Rossano

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it