Comunicato Stampa: Coppa del Mondo Softball: per l'Italia e il Friuli Venezia Giulia è un arrivederci alla fase finale

Il Gruppo C della XVII Coppa del Mondo di Softball Femminile si è chiusa con la vittoria del Giappone con il risultato di 7-1 sul Canada per il primo posto. A causa dell'orario di chiusura della partita precedente, per motivi di sicurezza, non si è giocato il ripescaggio tra Italia Softball ( vincitrice nel pomeriggio contro le Filippine ) e il Canada. Tutte e tre le squadre hanno staccato il pass per le Finali che si svolgeranno sui diamanti di Castions di Strada e Buttrio , in Friuli Venezia Giulia , dal 15 al 21 luglio 2024 .

L' Italia , padrona di casa e migliore terza per ranking, ha ottenuto la certezza di partecipare alle Finali insieme a Stati Uniti , Australia , Porto Rico , Paesi Bassi , Giappone e Canada . L'ottava squadra partecipante è la Cina .

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Federazione Italiana Baseball Softball

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it