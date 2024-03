Comunicato Stampa: Consiglio veneto vota per la detraibilità delle spese per consumi culturali

(Arv) Venezia 5 mar. 2024 – Biglietti del cinema, abbonamenti teatrali, spese per visite guidate, laboratori e iniziative culturali dovrebbero essere spese detraibili dal reddito, come le spese mediche o quelle per lo sport dei figli. È quanto propone il progetto di legge approvato all’unanimità dall’assemblea legislativa del Veneto, su proposta della presidente della commissione Cultura Francesca Scatto (Lega-Lv), e inviato al Parlamento nazionale. “Se la cultura è un bisogno primario della persona, come afferma la nostra Costituzione, va riconosciuta e tutelata come la salute”, ha spiegato in aula la relatrice Scatto. “Le spese per i consumi culturali devono essere considerate dallo Stato alla stessa stregua di quelle per le cure mediche, per i farmaci, per l’istruzione e il benessere psicofisico della persona. Per questo proponiamo al Parlamento una legge di novellazione che integri la tipologia di agevolazioni fiscali previste nel Testo unico delle imposte sui redditi e consideri detraibili anche le spese per consumi culturali. La competenza in materia fiscale è solo statale – ha aggiunto - pertanto ci affidiamo alla determinazione dei nostri parlamentari di ogni colore politico, per un intervento di equità fiscale che avrebbe una ricaduta importante nell’incentivare i consumi culturali e nel promuovere sviluppo nel Paese”.